Alcuni giorni fa Jack Black si è reso protagonista di un siparietto divertente durante un'intervista con la stampa per promuovere il suo ultimo film. Black si è lasciato andare ad una cover spontanea (e del tutto improvvisata) di un celebre brano dei Nickelback. Il cantante ha scimmiottato il frontman canadese Chad Kroeger e poi ci ha schezato su.

La cover dei Nickelback

Jack Black non si smentisce mai e riesce a essere originale anche in situazioni formali e istituzionali come gli incontri con i giornalisti o la stampa. Durante un'intervista promozionale per la sua ultima pellicola, il reboot di Anaconda, il cantante e attore statunitense ha dato vita a un'esibizione, come di consueto, divertente: una cover senza dubbio poco convenzionale del celebre brano How You Remind Me dei Nickelback.

"Qual è il più grande successo dei Nickelback?" si domanda il cantante nel bel mezzo dell'intervista. Mentre il giornalista e l'attore Paul Rudd avevano già proseguito la conversazione, Black si è improvvisamente illuminato e ha così iniziato a cantare. "Amico, ci ho impiegato un po' di tempo...", ha detto Black. "Son entrato in coma, tu stavi parlando da solo e guardavi me chiedendo aiuto ed io pensavo: 'Non riesco, cerco di ricordare il brano dei Nickelback', ha aggiunto ancora a Ruud. "E, incredibilmente, penso di aver azzeccato ogni testo".

Il risultato alla fine è stata un’esibizione davvero spontanea e molto divertente con lo stesso Black che ha cercato in ogni modo di fare il verso al frontman canadese, scimmiottando il suo modo di cantare.

I progetti di Jack Black

Jack Black è sicuramente un personaggio folle e divertente, capace di unire molte generazioni di musicisti e ascoltatori di musica rock. Black attualmente è in tour ma non per tenere concerti. Sta infatti promuovendo il suo ultimo film Anaconda, insieme al suo caro amico e collega superstar di Hollywood Paul Rudd.

Nel film i due interpretano due aspiranti registi che si recano in Amazzonia per il reboot del film del 1997. La star di School of Rock ha concordato, e ha rivelato perché il film ha avuto così tanto successo. "È divertente, perché in questo film interpretiamo dei registi e quindi, in un certo senso, interpretiamo noi stessi". ha detto il cantante al magazine People.

l cinquantaseienne californiano è apparso nella sua solita forma esuberante e divertente. Di recente il cantante, all'inizio di quest'anno, aveva suonato una cover di Mr Crowley di Ozzy Osbourne, insieme a Roman Morello, figlio di Tom Morello dei Rage Against The Machine, e Revel Ian, figlio di Ian Scott degli Anthrax. La cover altro non era che un omaggio in visto dell'ultimo concerto dei Black Sabbath a Birmingham, che si è tenuto lo scorso 5 luglio 2025, pochi giorni prima della scomparsa del frontman Ozzy Osbourne.