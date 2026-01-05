È stato diffuso il trailer ufficiale di "Lavoreremo da grandi", il nuovo film diretto da Antonio Albanese. L’uscita nelle sale è fissata per il 5 febbraio 2026. La pellicola si concentra sulle vicende di un gruppo di personaggi alle prese con le difficoltà e le sfide del mondo del lavoro contemporaneo.

Nel cast figurano Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero. Il film racconta le storie di persone che, tra sogni e ostacoli, cercano di trovare il proprio posto nella società, affrontando le incertezze e le contraddizioni del presente.

La narrazione si sviluppa attraverso una serie di episodi che mettono in luce sia gli aspetti comici sia quelli più riflessivi della vita quotidiana.

Precarietà e resilienza: la trama

"Lavoreremo da grandi" segue le vicende di alcuni protagonisti che si confrontano con la precarietà lavorativa e personale. Il film alterna momenti di ironia a riflessioni più profonde, offrendo uno spaccato della società attuale e delle difficoltà che molti si trovano ad affrontare nel mondo del lavoro. La storia si sviluppa attraverso situazioni che mettono in risalto la resilienza e la capacità di adattamento dei personaggi.

Lo sguardo sociale di Antonio Albanese

Antonio Albanese, regista e attore di grande esperienza, torna dietro la macchina da presa con un’opera che affronta temi sociali attuali.

"Lavoreremo da grandi" si inserisce nel filone delle commedie a sfondo sociale, caratterizzate da uno sguardo ironico ma attento alle dinamiche della società italiana contemporanea. Il film sarà distribuito nelle principali sale italiane a partire dal 5 febbraio 2026.