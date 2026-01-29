Netflix rende disponibile oggi, giovedì 29 gennaio 2026, la prima parte della quarta stagione di Bridgerton. Dalle ore 9 del mattino sono visibili gli episodi 1-4, mentre la seconda parte arriverà il 26 febbraio.

Orario e modalità di uscita

La piattaforma ha scelto di distribuire la stagione in due tranche. La prima, composta dai primi quattro episodi, è disponibile da oggi alle 9:00 in Italia. La seconda parte, con gli episodi 5-8, sarà pubblicata il 26 febbraio. Questa strategia di rilascio a scaglioni è ormai consolidata per mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Trama e protagonisti

Il cuore della stagione è la storia d’amore tra Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha), una cameriera che si cela dietro la misteriosa figura della “Dama d’Argento” incontrata a un ballo in maschera. Benedict, aiutato dalla sorella Eloise (Claudia Jessie), cerca di scoprire chi si nasconde dietro la maschera, senza rendersi conto che la donna dei suoi sogni è proprio Sophie. Sullo sfondo, i matrimoni dei suoi fratelli Francesca e Colin, e le nuove sfide di Penelope, ora che la sua identità di cronista mondana è nota.

Produzione e contesto

La stagione è stata girata interamente a Londra sotto la produzione di Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen, con Jess Brownell come showrunner.

Le riprese si sono concluse a giugno 2025. La storia trae ispirazione dal romanzo La proposta di un gentiluomo di Julia Quinn, con un’ambientazione che richiama la fiaba di Cenerentola.

Conferme e attese

La pubblicazione odierna della prima parte della stagione è confermata, così come la seconda tranche prevista per il 26 febbraio.

Chi è Benedict Bridgerton

Benedict è il secondogenito della famiglia Bridgerton, noto per il suo spirito libero e bohémien. Nelle stagioni precedenti ha evitato legami formali, ma in questa nuova stagione affronta un percorso di crescita personale grazie all’incontro con Sophie.