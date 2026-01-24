I CSI, storica formazione musicale italiana, sono al centro dell’attenzione per una serie di iniziative che li vedono protagonisti sia in Italia che all’estero. Dopo aver concluso un tour che ha riscosso notevole interesse, la band si prepara a esibirsi in Mongolia, segnando così una tappa significativa nella loro carriera. L’evento rappresenta un’occasione importante per la musica italiana, che trova spazio in contesti internazionali di rilievo.

'Una liturgia laica' e il ritorno sulle scene

Il gruppo, noto per la sua capacità di unire musica e riflessione sociale, ha recentemente presentato uno spettacolo definito ‘una liturgia laica’.

Questo evento ha rappresentato un momento di incontro tra pubblico e artisti, sottolineando il valore della condivisione e della memoria collettiva. La performance ha permesso ai CSI di riaffermare la propria identità artistica, mantenendo un forte legame con le tematiche che da sempre caratterizzano il loro percorso.

Un film e nuove prospettive internazionali

Oltre all’attività dal vivo, i CSI sono coinvolti nella realizzazione di un film che documenta la loro storia e il recente tour. Questo progetto cinematografico offre uno sguardo approfondito sulla band, raccontando sia il passato che le nuove sfide affrontate. L’imminente concerto in Mongolia rappresenta un ulteriore passo verso l’apertura a nuovi pubblici e culture, confermando la volontà del gruppo di esplorare orizzonti sempre più ampi.

La partecipazione a eventi internazionali rafforza il ruolo dei CSI come ambasciatori della musica italiana nel mondo.

La band continua così a rinnovarsi, mantenendo viva la propria eredità e proponendo iniziative che uniscono arte, memoria e sperimentazione.