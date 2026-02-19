Lo showman e conduttore televisivo Fiorello ha lanciato una battuta rivolta a Pucci durante una trasmissione, sottolineando come le sue parole possano suscitare reazioni tra i comici. L’episodio si è verificato nel corso di un intervento in cui Fiorello ha affrontato con il suo consueto stile ironico alcune dinamiche del mondo dello spettacolo, facendo riferimento a recenti polemiche che hanno coinvolto altri artisti del settore.

‘Faccio arrabbiare comici o pseudotali’

Durante il suo intervento, Fiorello ha dichiarato: “Faccio arrabbiare comici o pseudotali”, una frase che sembra indirizzata proprio a Pucci, dopo alcune dichiarazioni di quest’ultimo che avevano generato discussioni nell’ambiente televisivo.

Il conduttore ha scelto di rispondere con ironia, senza mai scendere nei toni della polemica diretta, ma sottolineando come il suo modo di fare spettacolo possa non essere gradito a tutti i colleghi.

Il contesto della battuta e le reazioni

La battuta di Fiorello si inserisce in un contesto di vivace confronto tra comici e personaggi televisivi, dove spesso le opinioni divergenti danno vita a scambi di battute e frecciate. Il conduttore, noto per la sua capacità di sdrammatizzare, ha scelto di affrontare la questione con leggerezza, mantenendo il focus sull’intrattenimento e sulla comicità. Al momento, non risultano ulteriori repliche ufficiali da parte di Pucci, mentre il pubblico ha accolto con curiosità l’ennesima dimostrazione di stile ironico da parte di Fiorello.

Chi è Fiorello

Fiorello, all’anagrafe Rosario Fiorello, è uno dei più apprezzati showman italiani. Ha iniziato la sua carriera come animatore nei villaggi turistici, per poi affermarsi in radio e televisione grazie al suo talento poliedrico. Nel corso degli anni ha condotto numerosi programmi di successo, distinguendosi per la sua ironia e la capacità di coinvolgere il pubblico.