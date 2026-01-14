Dal 22 gennaio al 1° febbraio 2026, il Teatro Brancaccio di Roma ospiterà “Anastasia il musical”, con musiche di Stephen Flaherty, libretto di Terrence McNally e testi di Lynn Ahrens, nell'adattamento di Franco Travaglio. Sofia Caselli sarà Anastasia, Cristian Catto interpreterà Dimitri, Brian Boccuni sarà Gleb, Nico di Crescenzo vestirà i panni di Vlad, Stefania Fratepietro sarà Lily e Carla Schneck interpreterà l’imperatrice Maria. La regia e le scenografie sono firmate da Federico Bellone. Ambientata durante la Rivoluzione Russa, la vicenda narra di una giovane donna, sopravvissuta e senza memoria, che intraprende un viaggio verso Parigi alla ricerca della propria identità, tra inganni, speranze e amore.

Le canzoni, eseguite dal vivo, faranno rivivere il magnetismo della storia, in una narrazione musicale che attraversa cinema e tempo.

Questo ritorno a Roma è particolarmente significativo, e avviene in un momento in cui le performance teatrali continuano a raccontare storie storiche in chiave musicale, ottenendo un riscontro di pubblico sempre più ampio.

Il tour e la produzione di Broadway Italia

La produzione di “Anastasia il musical” è curata da Broadway Italia. Prima di arrivare a Roma, il tour toccherà diverse città: Bergamo (dal 4 al 7 dicembre 2025), Jesolo (dall’11 al 14 dicembre 2025), Napoli (dal 3 all’11 gennaio 2026) e Bologna (dal 14 al 18 gennaio 2026). Nella capitale sono previste undici repliche, con un'orchestra dal vivo e allestimenti scenici ricchi di costumi e coreografie che evocano l’opulenza dell’epoca zarista e della Parigi degli anni Venti.

La direzione musicale è affidata al maestro Giovanni Maria Lori.

Il Teatro Brancaccio e il suo ruolo culturale

Il Teatro Brancaccio, situato in via Merulana 244, è uno dei principali poli culturali di Roma, grazie a una programmazione ricca di musical e spettacoli dal vivo. La presenza di allestimenti di rilievo, come “Anastasia il musical”, conferma il suo ruolo di piattaforma per produzioni di livello nazionale, realizzate in stretta collaborazione con Broadway Italia. La capacità del teatro di ospitare produzioni in tournée come questa, sottolinea la sua importanza nella rete teatrale italiana.

Il ritorno di questo musical al Brancaccio testimonia l’interesse del pubblico italiano per storie che uniscono elementi storici, romanticismo e magia, con un’attrazione particolare per la trasformazione di narrazioni cinematografiche in musical teatrali.