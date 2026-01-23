Jason Derulo, artista multiplatino, ha annunciato che l’Italia sarà una delle tappe del suo “The Last Dance World Tour” nel 2026. L’unico concerto italiano si terrà venerdì 6 marzo 2026 all’Unipol Arena di Bologna. I biglietti saranno disponibili dalle ore 12 del 26 gennaio su diverse piattaforme online. Questo tour mondiale rappresenta una tappa importante della carriera di Derulo, che ha venduto oltre duecento milioni di dischi nel mondo e ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali.

Durante la data italiana, Jason Derulo proporrà i brani più celebri del suo repertorio, tra cui le hit “Savage Love”, “Want to Want Me”, “Take You Dancing” e “Acapulco”.

Il tour mondiale toccherà oltre cinquanta città e celebra il percorso artistico di Derulo dagli esordi sino alle più recenti collaborazioni con artisti internazionali come David Guetta, Nicki Minaj, Snoop Dogg e Dido.

La tappa italiana e la produzione dell’evento

Il concerto di Jason Derulo si svolgerà all’Unipol Arena di Bologna, uno dei principali palazzetti italiani per eventi musicali e sportivi. La struttura ha ospitato negli anni numerose star della musica internazionale e rappresenta un punto di riferimento per grandi eventi dal vivo.

Il tour è prodotto da Live Nation, società leader nel settore degli spettacoli dal vivo, che anche per questa data italiana assicurerà standard elevati di produzione e servizi.

Presso la location sarà possibile accedere sia ai posti a sedere sia al settore in piedi, offrendo al pubblico diverse modalità di partecipazione.

Jason Derulo: carriera, successi e impatto internazionale

Nato a Miami nel 1989, Jason Derulo ha debuttato nel 2009 con il singolo “Whatcha Say”, raggiungendo rapidamente la vetta delle classifiche mondiali. Il suo stile fonde pop, R&B e dance, distinguendosi per le capacità vocali e il talento coreografico. Nel corso degli anni ha pubblicato cinque album in studio e numerosi singoli di successo globale. Tra i riconoscimenti ricevuti figurano premi come i LOS40 Music Awards e nomination ai Billboard Music Awards.

Oltre all’attività musicale, Derulo è noto per la presenza sui social network, in particolare su TikTok, dove conta decine di milioni di follower e condivide contenuti che mescolano musica, danza e intrattenimento. La sua capacità di rinnovarsi e di collaborare con artisti di generazioni diverse gli ha permesso di restare costantemente tra i principali protagonisti della scena pop internazionale.