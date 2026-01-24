Sanremo 2026 inizia a "scaldare i muscoli", mentre continuano le trattative per ospiti e si ingranano eventi e scalette delle varie serate, l'orchestra della kermesse e i 30 Big [VIDEO] in gara, a Roma, hanno iniziato le prove ufiiciali.

Dall'Auditorium del Foro Italico al palco dell'Ariston di Sanremo

Un passaggio fondamentale per i 30 Big in gara al Festival di Sanremo, un'accensione dei motori ufficiale e un'occasione importante per iniziare a familiarizzare con gli arrangiamenti dell'orchestra prima dell'esibizione live nelle serate della kermesse ligure.

Le prove andranno avanti nelle settimane successive, mentre l'attenzione mediatica si rivolgerà tutta sulla costruzione passo per passo delle serate che vedremo poi sull'Ariston. Tuttavia questa parte del Festival di Sanremo è fondamentale per la preparazione di quella che in fin dei conti è una gara canora. Diventa cruciale per gli artisti, affinare e ascoltare per la prima volta le loro canzoni con l'arrangiamento orchestrale ufficiale e definitivo, quello che poi in effetti il pubblico ascolterà durante le serate. Il confronto diretto con l'orchestra permette infatti di poter entrare in simbiosi e coordinare ritmo e interpretazione dei propri brani.

Il 26 gennaio poi sarà la volta dei giornalisti a poter ascoltare i brani in anteprima, ma in versione originale, quindi senza l'arrangiamento orchestrale, stessa versione che poi sarà quella che ascolteremo in radio e in streaming.

A maggior ragione queste prove sono una vera e propria fase di rifinitura importante per rendere migliore possibile quella che sarà l'interpretazione sul palco dell'Ariston.

Conduttori pronti e "carichi" per il debutto

Sono tutti "carichi" ed entusiasti dall'idea di debuttare sul palco dell'Ariston i conduttori che in questa edizione si avvicenderanno e si sosterranno tra gag, scambi programmati di battute ed annunci. Carlo Conti e Laura Pausini ci accompagneranno per le cinque serate del Festival di Sanremo in un viaggio di musica e fatto di fuori orario come da tradizione che li sfiancherà, dovranno essere bravi a tenere alta l'attenzione e l'audience per quella scommessa RAI annuale che, nel bene e nel male, ricambia sempre nei ritorni.

Dalla nave da crociera Costa, che sarà al largo della cittadina ligure, in collegamento esterno ci sarà Max Pezzali che dal palco esterno sul mare condurrà l'evento collaterale e attraverso i social sta promuovendo l'evento come non mai.

Tra gli altri, nei giorni scorsi si era parlato anche di un coinvolgimento nella conduzione di Samira Lui, ma la valletta ha smentito poi ufficialmente confermando la sua permanenza a Mediaset che di contro non l'avrebbe fatta andare via per interrompere le sue apparizioni a "La Ruota della Fortuna".

Nel mentre lo stesso Direttore Artistico Carlo Conti sta sviluppando e trattando le varie opportunità legate all'esibizione di ospiti internazionali o graditi ritorni estemporanei sul palco dell'Ariston.

L'ultima suggestione abbastanza confermata pare essere quella del ritorno a Sanremo di Tiziano Ferro come superospite della kermesse. Tiziano Ferro non ha mai partecipato alla gara canora, tuttavia nel 2020, edizione condotta da Amadeus, aveva partecipato come ospite fisso.

La sua partecipazione che trova ogni ora che passa sempre più conferme, si aggiungerebbe a quelle non ancora definite di Eros Ramazzotti e dei Pooh. Tiziano Ferro alla prima serata della 70esima edizione volle omaggiare la compianta Mia Martini, cantando il brano "Almeno Tu Nell'Universo", Ferro si commosse al punto che uscirono le lacrime ma venne criticato per qualche stonatura di troppo, fu un'esperienza che dirà, poi, lo aveva segnato molto.