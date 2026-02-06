Whoopi Goldberg, amata attrice americana intervistata di recente dal magazine americano "Interview" ha fatto un'analisi del suo stato sentimentale, dichiarandosi felicemente single. Nell' intervista, Goldberg analizza come la visione della persona senza una compagnia stabile sia vista sempre dalla società come difettata o con problema personale.

Whoopi Goldberg: "Essere soli e stare da soli sono due cose diverse"

È un concetto molto semplice ed altrettanto chiaro quello che esprime l'attrice americana su "Interview" attraverso un'intervista rilasciata come una conversazione telefonica tra amici, con l'attore e autore Jeremy O.

Harris. racconta tutta l'armonia e senso di consapevolezza trovati nello stato sentimentale in cui attualmente si dichiara felice.

"Non mi sento necessariamente sola, perché ci sono abbastanza persone in giro che non mi permettono di sentirmi così. Ma la maggior parte delle persone non è a suo agio a stare da sole perché ci è stato insegnato che c’è qualcosa di sbagliato in te se non sei una coppia, che essere single, mangiare da soli, è una cosa negativa".

La conversazione spazia su diversi fronti, sia quelli relativi ai progetti futuri e soprattutto alla voglia dell'attrice, attualmente in forza alla soap opera "Un Posto al Sole", di godersi la vita, concentrandosi sulla figlia Alex avuta con il primo marito Alvin Martin e continuare a sviluppare progetti senza dover pensare a qualcun altro per organizzarsi la giornata.

"Non sono brava nelle relazioni perché devi pensare ad altre persone”, ha spiegato, “e ho abbastanza a cui pensare con mia figlia, suo marito, i miei nipoti, i miei bisnonni e tutte le persone al lavoro".

Whoopi Goldberg porta come esperienza personale il suo libro "Se qualcuno dice 'Tu mi completi', scappa!" che racconta proprio la sua considerazione sulla difficoltà dell'essere umano nel costruire le relazioni di coppia.

"Non siamo bravi in relazioni. Ci sono alcune persone che sono brillanti, ma penso che entriamo nelle relazioni con una bugia e diciamo: 'Non sto cercando di cambiarti'. Ma in realtà, stai cercando di cambiarli".