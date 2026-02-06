Nella puntata di ieri sera di È Sempre Cartabianca, con ospite tra gli altri, anche Marina La Rosa, si stava dibattendo sui due temi del momento. da una parte la frana che ha colpito Niscemi, dall'altra si mettevano a confronto i fatti accaduti a Torino, nella manifestazione di protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Proprio La Rosa, per criticare Meloni, ha voluto porre l'accento sulla velocità con cui la Premier si è recata a Torino, per omaggiare il poliziotto ferito, rispetto alla lentezza con cui si sta gestendo Niscemi.

Marina La Rosa, dal Grande Fratello ai salotti della politica

Marina La Rosa ha detto: "Ha alzato i suoi glutei dorati per andare cinque minuti dopo all'ospedale Le Molinette di Torino a trovarlo" accusando Giorgia Meloni di aver avuto un differente livello di attenzione sulle due vicende. Proprio mettendo in relazione i due fatti Marina La Rosa prende ad esempio la grande tempestività nella visita agli agenti feriti rispetto all'attenzione avuta per Niscemi, definendo proprio il comportamento nelle tempistiche da parte di Giorgia Meloni, secondo la ex gieffina, runa situazione di Serie A e una situazione di Serie B.

L'inizio dell'intervento di Marina La Rosa poteva sembrare piuttosto algido e neutrale: "L'agente è stato picchiato e non doveva accadere, ci dispiace ".Nel frattempo, la collina siciliana danneggiata dall'alluvione provocata dal ciclone "Harry" continua a cedere e il Governo ha già stanziato i primi fondi per gli aiuti, mentre, dopo i fatti di Torino legati al centro sociale Askatasuna si è aperto il dibattito politico in Parlamento per il nuovo Decreto Sicurezza.