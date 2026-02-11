Il Teatro alla Scala di Milano ospita un evento di rilievo nel panorama della danza, presentando un trittico composto da coreografie di Wayne McGregor, Jean-Christophe Maillot e Ohad Naharin. La serata si distingue per la presenza di tre autori di fama internazionale, ognuno con uno stile personale e riconoscibile, che portano sul palco del celebre teatro milanese le loro creazioni più rappresentative. L’iniziativa si inserisce nella programmazione della Scala, da sempre attenta a proporre al pubblico spettacoli che uniscono tradizione e innovazione.

Un trittico di autori internazionali

La scelta di affidare la serata a McGregor, Maillot e Naharin risponde alla volontà di offrire una panoramica sulle tendenze della danza contemporanea. Wayne McGregor è noto per il suo approccio innovativo e per la capacità di fondere elementi di danza classica e contemporanea. Jean-Christophe Maillot, direttore dei Ballets de Monte-Carlo, si distingue per una poetica raffinata e per la cura nella costruzione delle atmosfere sceniche. Ohad Naharin, creatore della tecnica Gaga, porta in scena una visione dinamica e coinvolgente del movimento, che ha influenzato numerose compagnie a livello mondiale.

Un appuntamento atteso dagli appassionati

La serata rappresenta un’occasione importante per gli appassionati di danza, che possono assistere a tre lavori distinti ma accomunati dalla ricerca artistica e dalla qualità delle interpretazioni.

Il Teatro alla Scala conferma così il proprio ruolo di punto di riferimento per la danza internazionale, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire e apprezzare le diverse sfumature della coreografia contemporanea. L’evento si inserisce in un contesto più ampio di apertura verso nuovi linguaggi e collaborazioni con artisti di rilievo mondiale.