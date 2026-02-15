Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo, ha annunciato durante un collegamento con ‘Domenica In’ che Andrea Bocelli sarà il super ospite della serata finale della kermesse musicale. L’annuncio è arrivato nel corso della trasmissione condotta da Mara Venier, confermando così la presenza di uno degli artisti italiani più noti a livello internazionale sul palco dell’Ariston.

‘Domenica In’ teatro dell’annuncio

Durante la puntata di ‘Domenica In’, Carlo Conti ha rivelato in diretta la partecipazione di Andrea Bocelli come super ospite della serata conclusiva del Festival di Sanremo.

Il tenore, celebre in tutto il mondo per la sua voce e per le numerose collaborazioni internazionali, tornerà così a esibirsi sul palco dell’Ariston, aggiungendo prestigio all’evento musicale più seguito in Italia. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla conduttrice Mara Venier, che ha sottolineato l’importanza di questa presenza per la manifestazione.

Il ruolo di Andrea Bocelli e le aspettative per la serata finale

La presenza di Andrea Bocelli come super ospite rappresenta un momento di grande rilievo per la serata finale del Festival. Il tenore, che ha già calcato il palco di Sanremo in passato, è atteso per una performance che promette di emozionare il pubblico e di arricchire ulteriormente il programma della manifestazione.

L’annuncio di Conti conferma la volontà di portare sul palco artisti di fama internazionale, mantenendo alta l’attenzione e l’aspettativa per l’evento.

Chi è Andrea Bocelli

Andrea Bocelli è uno dei tenori più celebri al mondo, noto per la sua voce unica e per una carriera che lo ha visto protagonista sui palcoscenici più prestigiosi. Ha collaborato con artisti di fama mondiale e ha portato la musica italiana in tutto il mondo, diventando un simbolo di eccellenza artistica. La sua partecipazione come super ospite a Sanremo rappresenta un ulteriore riconoscimento del suo valore e della sua popolarità.