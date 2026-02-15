Ilary Blasi ha annunciato il suo fidanzamento con Bastian Müller attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram nel giorno di San Valentino. Nello scatto, la conduttrice mostra un anello al dito, con la Tour Eiffel sullo sfondo, accompagnato dalla scritta “My forever Valentine”.

Il gesto romantico che conferma il fidanzamento

La proposta di matrimonio è arrivata durante una vacanza a Parigi, dove Bastian Müller ha donato a Ilary un anello prezioso. Il gesto è stato condiviso sui social dalla conduttrice, che ha scelto un’immagine evocativa per annunciare il grande passo.

Un percorso d’amore iniziato dopo la separazione

La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Müller è iniziata tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, dopo la separazione della conduttrice da Francesco Totti. La proposta arriva dopo mesi di indiscrezioni alimentate da un anello sfoggiato durante le vacanze sulle Dolomiti, che aveva già fatto pensare a un fidanzamento imminente.

Il divorzio ancora in corso

Nonostante il fidanzamento, Ilary Blasi non può ancora sposarsi: il divorzio da Francesco Totti non è ancora definitivo. L’udienza decisiva è fissata per marzo 2026, e solo dopo quella data la conduttrice potrà formalizzare il matrimonio.

Chi è Ilary Blasi

Ilary Blasi è una nota conduttrice televisiva italiana, divenuta celebre come “letterina” a Passaparola e successivamente alla guida di programmi come Le Iene, Grande Fratello VIP e Battiti Live. Dal 2005 al 2022 è stata sposata con Francesco Totti, con cui ha avuto tre figli. Dal 2023 è legata a Bastian Müller.