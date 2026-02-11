Arisa ha annunciato un nuovo progetto dal vivo, intitolato “Arisa Live Première”, che la vedrà protagonista di una serie di concerti. I primi due appuntamenti dal vivo che la vedranno protagonista il 22 maggio a Roma al Teatro Brancaccio e il 29 maggio a Milano al Teatro Lirico. L’artista, nota per la sua versatilità e per i numerosi successi che hanno segnato la sua carriera, si prepara a tornare sul palco con uno spettacolo che promette di unire i brani più amati del suo repertorio a nuove proposte musicali.

Il nuovo show sarà caratterizzato da arrangiamenti inediti e da una particolare attenzione alla dimensione orchestrale, offrendo al pubblico un’esperienza musicale rinnovata.

Arisa ha dichiarato che questo progetto rappresenta per lei una rinascita artistica e un’occasione per condividere emozioni e messaggi autentici con i suoi fan.

Un ritorno atteso sulle scene

La cantante, che ha debuttato nel panorama musicale italiano con la vittoria tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo nel 2009, ha costruito negli anni una carriera ricca di successi come “Sincerità”, “La notte” e “Controvento”. Il nuovo progetto live si inserisce in un percorso artistico che l’ha vista protagonista anche in ambito televisivo e teatrale, confermando la sua capacità di rinnovarsi e di sorprendere il pubblico.

Un progetto tra musica e narrazione

“Arisa Live Première” sarà l’occasione per l’artista di presentare una selezione di brani accompagnati da narrazioni e momenti di condivisione con il pubblico, in una dimensione più intima e coinvolgente. L’obiettivo è quello di creare un incontro autentico con gli spettatori, valorizzando la bellezza della musica dal vivo e la forza delle emozioni che essa può trasmettere.