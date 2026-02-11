CioccolaTò torna a Torino dal 13 al 17 febbraio 2026, con un programma che promette eventi di rilievo non solo per il mondo del cioccolato e della gastronomia, ma anche per la letteratura, il design, il teatro e l’imprenditoria. La manifestazione si svolgerà con 70 stand in piazza e 60 espositori. Il cuore pulsante degli eventi sarà l’area monumentale di Piazza Vittorio Veneto, la più estesa di sempre per CioccolaTò, da cui si irradierà un programma che coinvolgerà l’intera città.

Il programma culturale di CioccolaTò 2026

A tenere la lectio inaugurale, giovedì 12 febbraio, sarà Riccardo Falcinelli al Circolo dei lettori con “Stracci, coriandoli e colori.

Breve storia dell’idea di variopinto”. Sabato 14 febbraio, sempre al Circolo dei lettori, Joanne Harris tornerà nel mondo di Chocolat per presentare il suo nuovo romanzo L’apprendista del cioccolato. Sarà affiancata da Felicia Kingsley, definita «regina della narrativa romantica e fenomeno editoriale contemporaneo», che proporrà una riflessione sulle commedie romantiche. Domenica 15 febbraio, protagonista sarà Nino Haratischwili con il suo romanzo L’ottava vita. La manifestazione si chiuderà martedì 17 febbraio ai Musei Reali con un talk di Arturo Brachetti.

CioccolaTò 2026: un evento multidisciplinare e inclusivo

CioccolaTò 2026 si conferma come un evento multidisciplinare, promosso e sostenuto dalla Camera di commercio di Torino e dalla Città di Torino, organizzato da Turismo Torino e Provincia, con il supporto della Regione Piemonte.

Tra le novità spiccano una partnership di solidarietà con la Fondazione Paideia, una nuova area B2B dedicata agli operatori della filiera, la presenza quotidiana di Radio Kiss Kiss in piazza e la sinergia con le Final Eight di basket Frecciarossa. L’appuntamento consolida l’identità della manifestazione come un racconto corale che intreccia tradizione, innovazione, valore sociale e attrattività turistica.

Torino, capitale del cioccolato e della cultura

Il palinsesto culturale di CioccolaTò 2026 evidenzia la capacità dell’evento di utilizzare il cioccolato come lente per esplorare il mondo. L’incontro con Joanne Harris e L’apprendista del cioccolato offrirà uno sguardo sul passato di Vianne Rocher, espandendo l’universo narrativo inaugurato con Chocolat.

Felicia Kingsley offrirà un’analisi sul genere romantico che ha conquistato i lettori contemporanei. Si uniscono così grandi autori con linguaggi diversi: Falcinelli esplora il design e l’immaginario contemporaneo, Harris e Kingsley si dedicano alla narrativa, Haratischwili porta una voce profonda della letteratura contemporanea, mentre Brachetti presenta il suo teatro visivo in una cornice storica come i Musei Reali. CioccolaTò 2026 rappresenta una rete culturale radicata e inclusiva, capace di valorizzare Torino come città del cioccolato, dell’arte, della gastronomia e della cultura viva.