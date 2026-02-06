Jacob Elordi e Margot Robbie saranno i protagonisti della nuova trasposizione cinematografica di "Cime tempestose", il classico di Emily Brontë. L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 2026. Il progetto, presentato nell'ambito di una conferenza internazionale di settore, vede la regia di Andrea Arnold e mira a riportare all’attenzione del pubblico una delle storie d’amore più intense della letteratura ottocentesca. Il film si distingue per il suo approccio contemporaneo all’adattamento di un testo letterario tradizionale, sottolineando la necessità di "più amore nel mondo", come affermato dagli stessi protagonisti.

Durante la presentazione, Elordi ha sottolineato come "sia importante riportare sentimenti autentici al centro delle narrazioni cinematografiche", mentre Robbie ha affermato: "C’è una fame di storie intense e genuine, oggi più che mai". La produzione si concentra su un cast internazionale e una grande cura nella ricostruzione della brughiera inglese, ambientazione fondamentale della storia originale. La regista Andrea Arnold ha dichiarato di voler offrire una lettura emotivamente coinvolgente e rispettosa dell’opera scritta da Brontë. Il progetto include investimenti significativi e una distribuzione globale già assicurata da vari partner europei e americani.

Una nuova interpretazione per un capolavoro della letteratura

"Cime tempestose" rappresenta uno dei romanzi più influenti nella storia della letteratura inglese, pubblicato per la prima volta nel 1847. Opera unica di Emily Brontë, il romanzo racconta la travagliata relazione tra Heathcliff e Catherine Earnshaw, immersa in paesaggi rurali e atmosfere cupe. Nel nuovo film, Elordi vestirà i panni di Heathcliff, mentre Robbie sarà Catherine. Arnold ha già anticipato che il linguaggio visivo della pellicola sarà essenziale e naturale, puntando sull’autenticità delle emozioni dei personaggi.

Le precedenti versioni cinematografiche coperte nel Novecento da registi come William Wyler e Luis Buñuel hanno lasciato un segno nel modo di interpretare i romanzi a livello filmico.

L’opera di Arnold si pone l’obiettivo di aggiornare il dialogo con le giovani generazioni, enfatizzando l’attualità del messaggio: la necessità di empatia e di relazioni vere. Il film si inserisce in una tendenza che vede il ritorno ai grandi classici come chiave per esplorare temi universali.

Storia delle trasposizioni e attesa per la versione di Andrea Arnold

Il romanzo "Cime tempestose" è stato trasposto varie volte per il cinema e per la televisione. L’adattamento probabilmente più celebre resta quello diretto da William Wyler nel 1939, con Laurence Olivier e Merle Oberon come interpreti principali. La nuova versione diretta da Andrea Arnold promette di distinguersi sia per la scelta del cast sia per l’approccio registico che privilegia l’empatia e la profondità emotiva, in linea con altre opere della regista britannica, nota per pellicole come "Fish Tank" e "American Honey".

La produzione del film coinvolge anche aziende europee e statunitensi di primo piano, evidenziando l’interesse internazionale per l’adattamento di un’opera iconica. La distribuzione sarà curata da vari partner con l’intento di raggiungere un pubblico quanto più vasto possibile, in coerenza con il richiamo universale della storia di Brontë. Al momento, sono attesi ulteriori annunci in merito al completamento delle riprese e alla data esatta di uscita nella seconda metà del 2026.