Ken Carson, compagno storico di Barbie, celebra i suoi 65 anni. Il personaggio, nato dalla Mattel nel 1961, è apparso per la prima volta come alternativa maschile e partner di Barbie, affermandosi rapidamente come simbolo pop e modello di stile per intere generazioni. La sua nascita ufficiale è datata 15 febbraio, segnando un traguardo importante per l'iconico giocattolo americano.

Fin dalle sue origini, Ken è stato concepito come il "fidanzato ideale", affiancando Barbie nelle sue innumerevoli avventure e professioni. Il modello originale si distingueva per i capelli pettinati, un fisico scolpito e un'eleganza che rifletteva le tendenze dei primi anni Sessanta.

Nel corso del tempo, la Mattel ha saputo reinventare il personaggio, adattandolo ai gusti e ai mutamenti della moda contemporanea, mantenendolo sempre attuale e un punto di riferimento nel mondo delle fashion doll.

L'evoluzione di Ken: stile e ruoli

In oltre sei decenni, Ken ha subito trasformazioni significative, sia nell'aspetto fisico sia nei ruoli e nelle professioni che lo hanno visto protagonista. Nato per completare la figura di Barbie, ha saputo interpretare i cambiamenti sociali e culturali delle diverse epoche. Il suo guardaroba si è evoluto da un semplice costume da bagno blu negli anni Sessanta a look più audaci e pop negli anni Ottanta, fino alle proposte più recenti che abbracciano l'inclusività, con una maggiore varietà di incarnati, acconciature e fisicità.

La presenza di Ken va oltre il semplice ambito del giocattolo. È diventato protagonista di campagne pubblicitarie, film d'animazione, serie TV e ha ispirato iniziative culturali e artistiche dedicate al costume e al design. Ogni sua versione è stata spesso il risultato di un'attenta indagine sulle tendenze, rendendolo un vero e proprio specchio dell'evoluzione della società.

Ken e Barbie: un legame iconico nel collezionismo

Il rapporto tra Ken e Barbie è stato interpretato in modi diversi nel corso degli anni: da fidanzato romantico a migliore amico, fino a figura di supporto nelle molteplici carriere di Barbie. Questa versatilità ha contribuito enormemente al suo successo, anche tra i collezionisti.

Esiste infatti un fiorente mercato dedicato a edizioni limitate, versioni vintage e pezzi d'autore, con i modelli originali degli anni Sessanta che rappresentano oggi tra i pezzi più ricercati per il loro valore storico e iconografico.

La Mattel ha costantemente lavorato per rendere Ken più vicino alle realtà contemporanee, promuovendo la diversità e l'inclusività. Le celebrazioni per i 65 anni non si limitano a nuove produzioni, ma includono eventi e iniziative volte a raccontare il percorso di un personaggio che è ormai parte integrante dell'immaginario collettivo, influenzando non solo il mondo del gioco ma anche la cultura popolare globale.