Le Bambole di Pezza, gruppo musicale noto per il suo stile energico e la presenza scenica, hanno condiviso le proprie impressioni dopo la partecipazione a Sanremo. Le artiste hanno sottolineato il valore della loro esperienza, definendosi "combattenti" e ribadendo la volontà di trasmettere messaggi di inclusione e unione attraverso la musica. Il loro percorso sanremese ha rappresentato un'occasione per portare all'attenzione del pubblico temi sociali rilevanti, con particolare attenzione all’importanza della solidarietà e della collaborazione tra le persone.

Un palco internazionale per diffondere valori

Le Bambole di Pezza hanno espresso entusiasmo per la possibilità di partecipare all’Eurovision, sottolineando come la loro musica sia pensata per essere un vero e proprio "inno all’unione". La band ha dichiarato che il palco internazionale rappresenterebbe un'opportunità per diffondere valori positivi e per promuovere la coesione tra culture diverse. L’intenzione è quella di utilizzare la visibilità offerta da eventi di questa portata per rafforzare il messaggio di inclusività che caratterizza il loro repertorio.

L’impegno sociale come cifra stilistica

Nel corso della loro carriera, le Bambole di Pezza si sono distinte per l’impegno sociale e per la capacità di affrontare tematiche attuali attraverso la musica.

La partecipazione a Sanremo ha rappresentato un ulteriore passo in avanti, offrendo alla band la possibilità di raggiungere un pubblico ancora più ampio. Le artiste hanno ribadito l’importanza di restare fedeli ai propri valori e di continuare a lottare per ciò in cui credono, sia sul palco che nella vita quotidiana.

Le Bambole di Pezza: identità e musica

Le Bambole di Pezza sono una band italiana nata nei primi anni Duemila, nota per il suo stile pop punk e per la presenza di sole donne nel gruppo. Nel corso degli anni, hanno pubblicato diversi album e si sono esibite in numerosi festival, diventando un punto di riferimento per la scena musicale alternativa italiana. La loro musica affronta spesso temi legati all’emancipazione, all’inclusione e alla lotta contro le discriminazioni.