Leo Gassmann torna al Festival di Sanremo con il brano “Naturale”, definito un “grido d’amore” in risposta a un “periodo storico complesso e violento”. L’artista, alla sua terza partecipazione alla kermesse, sottolinea come “cantare l’amore oggi è fondamentale, è l’arma più potente che abbiamo”. Gassmann presenta un progetto musicale maturo e consapevole, accompagnato dal nuovo album intitolato “Vita Vera Paradiso”, la cui uscita è prevista per il 10 aprile.

Un messaggio d’amore in un contesto difficile

Gassmann evidenzia l’importanza di praticare e raccontare l’amore in tempi segnati da tensioni e violenze, anche attraverso la musica.

Pur non aspirando a essere un cantautore politico, ritiene che i valori possano emergere anche dal contesto delle canzoni e dal modo in cui gli artisti si schierano a favore dei più deboli. La musica, secondo l’artista, non dovrebbe conoscere barriere, proprio come lo sport, e alzare muri non fa che alimentare divisioni.

Un approccio più maturo e un album autentico

Rispetto alle sue precedenti esperienze sanremesi, Gassmann arriva con maggiore preparazione e serenità. Ha adottato uno stile di vita rigoroso, rinunciando all’alcol da due mesi, per affrontare il palco con la consapevolezza di aver dato il massimo. Il nuovo album “Vita Vera Paradiso”, in uscita il 10 aprile, nasce da esperienze vissute tra amici, mare, montagna e colline, con sonorità country e world.

È un disco che segna la sua identità artistica, più coraggiosa e autentica.

La serata delle cover e la sua doppia anima artistica

Durante la serata delle cover, Gassmann duetterà con Aiello su “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante. Promette un’interpretazione sincera e trasparente, capace di emozionare in un mondo sempre più dominato dall’intelligenza artificiale. La sua carriera, che spazia tra musica e recitazione, gli permette di esprimersi in modi diversi: nella musica mantiene un tono speranzoso, mentre nella recitazione può esplorare lati più oscuri e complessi.

Leo Gassmann: un percorso tra musica e cinema

Leo Gassmann, classe 1998, è figlio d’arte e ha costruito una carriera solida tra musica e cinema.

Dopo la vittoria tra le Nuove Proposte a Sanremo 2020 con “Vai bene così”, è tornato tra i Big nel 2023 con “Terzo cuore” e come ospite nel 2024. Ha recitato nel film “Califano”, che gli è valso un Nastro d’Argento, e ha partecipato a serie e film di rilievo. Con “Naturale” e “Vita Vera Paradiso” conferma la sua crescita artistica e personale.