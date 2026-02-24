Libraccio si conferma una delle più note catene di librerie italiane, specializzata nella vendita di libri nuovi e usati. Fondata a Milano nel 1979, si è affermata nel corso degli anni come un punto di riferimento per studenti, appassionati di lettura e famiglie. L'offerta spazia dai testi scolastici alla narrativa, dai manuali universitari ai libri per ragazzi.

Con oltre cinquanta punti vendita distribuiti tra nord e centro Italia, Libraccio ha saputo interpretare le tendenze del mercato editoriale, combinando l’offerta di testi scolastici, manuali universitari e narrativa con iniziative digitali e campagne di promozione della lettura.

Numerose sono le attività a supporto della community dei lettori: dagli incontri con gli autori alla partecipazione a festival letterari e progetti scolastici, in collaborazione con istituzioni e scuole per iniziative dedicate alla lettura consapevole.

Libraccio e il panorama nazionale della promozione della lettura

Libraccio si distingue per l’attenzione alle nuove generazioni e per la partecipazione attiva a progetti che mirano a rendere la lettura accessibile, dinamica e coinvolgente per pubblici di tutte le età. La catena promuove la lettura attraverso eventi, incontri e collaborazioni con scuole e biblioteche, contribuendo a diffondere la cultura del libro e a sostenere la crescita della community dei lettori.

La storia e l’evoluzione del gruppo Libraccio

La storia di Libraccio ha inizio nel quartiere universitario di Milano, dove nel 1979 apre il primo punto vendita, diventando presto un punto di ritrovo per studenti e appassionati. Dalla sede storica di via Corsico, il marchio si è progressivamente esteso, fino a coprire le principali città italiane. Oggi Libraccio gestisce sia librerie fisiche sia un canale di vendita online che consente un accesso ampio a testi scolastici e non solo. Il gruppo è protagonista in progetti di solidarietà, come la raccolta annuale di libri per le scuole e il supporto alle biblioteche locali.

Grazie a una politica commerciale che valorizza il riuso e la circolazione del libro usato, Libraccio contribuisce a incentivare la lettura anche tra quanti, per motivi economici, potrebbero incontrare maggiori difficoltà di accesso ai libri. L’impegno dell’azienda nell’adattarsi ai cambiamenti delle abitudini culturali e tecnologiche del pubblico conferma Libraccio come attore attivo nell’ecosistema culturale italiano.