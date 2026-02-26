Il gruppo francese StudioCanal, parte della galassia Vivendi, ha acquisito la maggioranza — il 51% — della società italiana di produzione e distribuzione cinematografica Lucky Red. Fondata a Roma nel 1987 da Andrea Occhipinti e Kermit Smith, l'operazione segna la fine dell'indipendenza di una delle realtà più solide del cinema d'autore italiano, descritta da Variety come l'ultima mossa di consolidamento in Europa.

Lucky Red, definita da Variety leader nella distribuzione di film indipendenti in Italia e attiva anche nella produzione e vendita di film e programmi TV, era tra le poche società italiane rimaste a non essere ancora state acquisite da un gruppo internazionale più grande.

L'accordo, siglato a Roma da Occhipinti insieme ai soci Valerio Scarinci e Stefano Massenzi con l'amministratore delegato di StudioCanal, Anna Marsh, prevede un valore della quota acquisita stimato attorno ai 31 milioni di dollari. Stando alle fonti, l'operazione non dovrebbe comportare cambiamenti nel management né influire sulle decisioni creative all'interno dell'azienda.

Nel corso della sua storia, Lucky Red ha distribuito circa quattrocento titoli di autori di fama internazionale, tra cui Ang Lee, Nanni Moretti, Hayao Miyazaki, Paolo Sorrentino, Wes Anderson, Sofia Coppola e Denis Villeneuve. Ha inoltre sviluppato partnership strategiche, in particolare con Indigo Film nella società di distribuzione True Colours.

Il bilancio 2024 si è chiuso con ricavi superiori a cinquanta milioni di euro e un utile netto di 3,7 milioni, mentre i ricavi derivanti dalla distribuzione nel 2025 hanno raggiunto quasi ventiquattro milioni, collocando Lucky Red all'ottavo posto tra i distributori italiani.

Acquisizioni nel panorama dell'audiovisivo europeo

L'operazione si inserisce in una tendenza consolidata di acquisizioni di realtà italiane da parte di gruppi francesi, come la distribuzione Bim da parte di Wild Bunch, Palomar e Our Films acquisite da Mediawan, e Groenlandia passata a Banijay. StudioCanal, già attivo in Francia, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Lussemburgo e Austria, punta ora a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano con questa acquisizione strategica.

Lucky Red: storia e ruolo nel cinema d'autore

Fondata nel 1987 da Andrea Occhipinti insieme a Kermit Smith, Lucky Red è da decenni un punto di riferimento per il cinema d'essai in Italia. Ha distribuito opere premiate in festival come Cannes e Berlino. A partire dal 2005, ha curato la distribuzione italiana dei film dello Studio Ghibli, realizzando nuovi doppiaggi e curando l'edizione home video per un pubblico affezionato e attento.

Andrea Occhipinti, con una lunga carriera nel cinema e premiato più volte per il suo contributo, ha mantenuto il controllo operativo con il 49% delle quote, nonostante la cessione della maggioranza societaria. Lucky Red è inoltre cofondatrice con Indigo Film di True Colours, una società di vendite internazionali che ha ampliato la propria presenza nel panorama globale.

Con questa acquisizione, Lucky Red entra in una nuova fase di sviluppo. Potrà contare su risorse industriali e distribuzione europea ampliate, mantenendo intatta la sua identità editoriale. Questo equilibrio riflette una strategia condivisa tra l'indipendenza creativa e la solidità economica necessaria nel mercato contemporaneo dell'audiovisivo.