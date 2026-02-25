Il gruppo francese StudioCanal, divisione di Vivendi, ha acquisito il 51% della società italiana Lucky Red, segnando un’ulteriore mossa di consolidamento nel panorama cinematografico europeo. L’operazione, confermata da fonti vicine a Variety, prevede l’acquisto della quota di maggioranza per circa 31 milioni di dollari, equivalenti a oltre 50 milioni di euro. Andrea Occhipinti, co-fondatore di Lucky Red nel 1987 insieme a Kermit Smith, mantiene il restante 49% e continuerà a guidare l’azienda. L’accordo, siglato a Roma, non dovrebbe comportare modifiche significative nella gestione o nelle scelte creative.

Il ruolo strategico di Lucky Red nel mercato

Lucky Red, realtà italiana con una lunga storia nella distribuzione e produzione di cinema d’autore e indipendente, è partner di Indigo Film nella società di distribuzione True Colours. Fondata nel 1987, la società ha distribuito circa quattrocento titoli di registi di fama mondiale. Nel 2024, Lucky Red ha registrato un fatturato superiore ai 50 milioni di euro, con un utile netto di 3,7 milioni. I ricavi derivanti dalla distribuzione nel 2025 hanno sfiorato i 24 milioni di euro, posizionandola all’ottavo posto tra i distributori italiani.

La società, nata a Roma dall’intuizione di Andrea Occhipinti e Kermit Smith, ha costruito la propria reputazione sulla selezione e distribuzione di cinema d’autore, curando circa quattrocento titoli di registi del calibro di Ang Lee, Nanni Moretti, Hayao Miyazaki, Paolo Sorrentino, Sofia Coppola, Jim Jarmusch e Jafar Panahi.

Partner della società di vendite internazionali True Colours, creata insieme a Indigo Film, Lucky Red ha saputo affermarsi in un mercato sempre più dominato da grandi gruppi internazionali. L’acquisizione da parte di StudioCanal si inserisce in un trend di consolidamento che ha già visto coinvolte altre realtà del settore.

Prospettive future e consolidamento del settore

L’acquisto del 51% di Lucky Red è avvenuto per 26,6 milioni di euro, con una ripartizione che vede Andrea Occhipinti incassare 20,8 milioni, Valerio Scarinci 5,2 milioni e Stefano Massenzi 0,521 milioni. Occhipinti conferma così il suo ruolo di socio di riferimento, mantenendo il controllo operativo con il 49% delle quote. In un contesto macroeconomico che spinge verso la riorganizzazione del settore, gli accordi tra società indipendenti italiane e operatori europei rappresentano un’opportunità cruciale per rafforzare sia la distribuzione che la produzione.

Lucky Red si distingue per risultati economici solidi e un’identità editoriale ben definita, ora supportata da una nuova e più ampia rete internazionale.

L’ingresso strategico di StudioCanal apre a Lucky Red inedite prospettive di distribuzione europea e multiplatform. La struttura e le risorse del gruppo francese garantiranno una maggiore visibilità e capacità operativa, senza tuttavia compromettere la visione editoriale distintiva della casa italiana. Andrea Occhipinti, alla guida dell’azienda, potrà così continuare a focalizzarsi sulla valorizzazione del cinema d’autore, dell’animazione di qualità e delle operazioni legate ai festival, mentre StudioCanal beneficerà di un accesso privilegiato a un catalogo di titoli di pregio e a una rete territoriale consolidata per la loro diffusione.