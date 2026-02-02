Zubin Mehta è tornato sul podio del Teatro del Maggio a Firenze per dirigere un concerto interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino come protagonista. L’evento, svoltosi il 6 febbraio 2026, conferma la tradizione del teatro di ospitare grandi interpreti e omaggiare i capolavori del repertorio classico. Il concerto rappresenta un nuovo appuntamento nella collaborazione tra il direttore d’orchestra indiano e la storica istituzione musicale fiorentina.

Durante la serata sono state eseguite tre delle più celebri sinfonie di Mozart: la Sinfonia n.

39, la Sinfonia n. 40 e la Sinfonia n. 41. Mehta ha guidato l’orchestra con quella autorità e sensibilità interpretativa che da anni lo caratterizzano in tutto il mondo. Nel corso del concerto si sono registrati momenti di grande intensità musicale, resi possibili dalla complicità tra il maestro e i musicisti, punto di forza riconosciuto nelle collaborazioni precedenti. L’evento ha richiamato al teatro un pubblico numeroso, sottolineando il ruolo centrale del Maggio Musicale Fiorentino nella vita culturale della città.

La collaborazione tra Mehta e il Maggio Musicale Fiorentino

Zubin Mehta rappresenta una figura chiave nella storia recente del Maggio Musicale Fiorentino. Dal 1985 al 2017 è stato direttore principale dell’orchestra, per poi essere nominato direttore onorario a vita.

La sua presenza è spesso occasione di programmazioni prestigiose e di rilancio dell’immagine internazionale del teatro. L’impegno di Mehta a Firenze si è tradotto in centinaia di concerti e nella valorizzazione di compositori fondamentali del repertorio classico, come Mozart, Beethoven e Mahler.

La stagione sinfonica del Maggio, grazie anche a collaborazioni con artisti di rilievo internazionale, rappresenta uno dei principali poli musicali italiani. La scelta di una serata monografica su Mozart ribadisce la volontà del teatro di proporre un dialogo costante tra tradizione e innovazione, seguendo anche la missione educativa e divulgativa che contraddistingue l’istituzione.

Il Maggio Musicale Fiorentino: storia e ruolo nel panorama culturale

Fondato nel 1933 da Vittorio Gui, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino è uno dei più antichi e prestigiosi festival di musica lirica e sinfonica in Europa. Sede di importanti prime mondiali e punto di riferimento nella promozione di nuovi interpreti, il teatro ospita annualmente oltre cento eventi tra opere, concerti e recital. Il nuovo edificio progettato da Paolo Desideri, inaugurato nel 2011, offre spazi moderni e una sala principale con più di 1.800 posti. L’istituzione contribuisce in modo decisivo alla vita culturale fiorentina, allacciando collaborazioni sia con artisti italiani sia internazionali.

Nel corso degli anni il Maggio Musicale Fiorentino ha accolto direttori come Claudio Abbado, Riccardo Muti e Leonard Bernstein, e ha valorizzato la presenza di orchestre di fama mondiale. La direzione artistica prosegue nel solco della grande tradizione e si pone come polo di formazione e promozione anche per le giovani generazioni di musicisti e spettatori.