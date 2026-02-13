Il Sequoie Music Park, festival musicale che si svolge a Bologna, aggiunge un nuovo importante nome alla programmazione 2026: il gruppo hip hop irlandese Kneecap sarà tra i protagonisti del cartellone. La notizia è stata comunicata dagli organizzatori, arricchendo ulteriormente le proposte musicali dell’evento che si prepara ad essere uno degli appuntamenti centrali dell’estate musicale bolognese.

I Kneecap sono noti per mescolare la lingua irlandese e l’inglese nei loro testi e per l’impegno su temi sociali e politici. La scelta di invitare questa formazione sottolinea la volontà del Sequoie Music Park di offrire una panoramica musicale internazionale e attenta alle tendenze contemporanee.

Il festival si svolge all’interno del Parco delle Caserme Rosse di Bologna, uno dei maggiori polmoni verdi cittadini, che da alcuni anni ospita una rassegna estiva in grado di richiamare pubblico da tutta la regione e non solo.

Kneecap: collettivo irlandese fra musica e impegno sociale

I Kneecap, formazione originaria di Belfast, sono considerati tra le voci più rappresentative della nuova scena rap dell’Irlanda del Nord. La band è composta da tre membri: Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí. Divenuti celebri per il loro approccio diretto e provocatorio, affrontano nelle loro canzoni argomenti come identità culturale, attualità politica e diritti civili. L’esibizione annunciata al Sequoie Music Park rappresenta dunque un’occasione per avvicinare il pubblico italiano ad una realtà artistica che sta ottenendo crescente attenzione sulla scena europea.

La location e il ruolo del Sequoie Music Park a Bologna

Il Sequoie Music Park, già nelle precedenti edizioni, ha visto alternarsi artisti italiani e internazionali, contribuendo a rafforzare il profilo culturale della città di Bologna nell’ambito della musica dal vivo. Il Parco delle Caserme Rosse, scelto come sede del festival, è un vasto spazio verde nel quartiere Navile, attrezzato per accogliere eventi di grandi dimensioni e offrire al pubblico un ambiente naturale in cui vivere la musica. L’evento si configura ormai come appuntamento fisso dell’estate bolognese, portando in città sia affermati headliner che nuove proposte, come confermato anche dall’inserimento dei Kneecap tra gli ospiti del 2026.