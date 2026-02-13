Il Bif&st - Bari International Film&Tv Festival dedicherà due importanti retrospettive nella sua edizione 2026 a Giuseppe Tornatore e Abdellatif Kechiche, registi che si sono distinti in ambito internazionale per il loro contributo al cinema. L’annuncio è stato dato dagli organizzatori del festival e rappresenta uno degli eventi di spicco della futura programmazione. Tornatore, regista premio Oscar per "Nuovo Cinema Paradiso", e Kechiche, vincitore della Palma d’Oro a Cannes per "La vita di Adele", saranno dunque al centro di un’attenzione particolare grazie a una selezione delle loro pellicole più significative, proiettate durante il festival.

Il festival, che si svolge annualmente nel capoluogo pugliese, ha confermato così la sua vocazione internazionale e l’interesse per il grande cinema d’autore. La scelta di Tornatore e Kechiche testimonia la volontà del Bif&st di valorizzare percorsi artistici riconosciuti a livello mondiale, proponendo approfondimenti filmografici, incontri con esperti e pubblico e, potenzialmente, la partecipazione degli stessi registi. Le date precise della prossima edizione e la programmazione dettagliata saranno pubblicate successivamente, ma le retrospettive costituiscono già un forte richiamo per cinefili e appassionati.

Giuseppe Tornatore e Abdellatif Kechiche: due protagonisti del cinema europeo

Giuseppe Tornatore, nato a Bagheria nel 1956, ha segnato il cinema italiano e internazionale con opere che spaziano dalla memoria personale alla ricostruzione storica.

"Nuovo Cinema Paradiso" (1988) ha ottenuto l’Oscar per il miglior film straniero e rimane una delle sue pellicole più amate, insieme a titoli come "La leggenda del pianista sull’oceano" e "La sconosciuta". Abdellatif Kechiche, nato a Tunisi nel 1960 e cresciuto in Francia, ha raggiunto il successo internazionale soprattutto con "La vita di Adele" (2013), premiato con la Palma d’Oro, e attraverso opere che indagano identità, desiderio e società multiculturali. Entrambi i registi saranno approfonditi nelle retrospettive del Bif&st 2026, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire il loro linguaggio cinematografico e la portata culturale delle loro opere.

Il Bif&st e la valorizzazione del cinema d’autore

Il Bari International Film&Tv Festival è nato nel 2009 e si è rapidamente affermato tra i maggiori appuntamenti cinematografici italiani, ospitando registi internazionali e anteprime di grande rilievo. Le retrospettive, tradizionalmente parte integrante della programmazione, rappresentano un’opportunità per conoscere in profondità la carriera di autori di primo piano, valorizzando il dialogo tra pubblico e protagonisti. La scelta di Tornatore e Kechiche per l’edizione 2026 si inserisce in una linea curatoriale che nei precedenti anni ha incluso anche cineasti italiani ed europei simbolo di innovazione e qualità.

Per la prossima edizione sono attesi numerosi ospiti e un programma ricco di eventi speciali, proiezioni, incontri e masterclass che rientrano nell’ambizione di promuovere la cultura cinematografica in Puglia e a livello nazionale. I dettagli definitivi sull’organizzazione e sulle opere in rassegna saranno annunciati nei prossimi mesi.