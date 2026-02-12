Nella puntata di Un posto al sole andata in onda giovedì 12 febbraio, Raffaele Giordano, davanti alla richiesta di riservatezza imposta dal segretario di Eleanor Price alla famiglia Buonocore, non ha nascosto il proprio sdegno. Con tono appassionato ha ribadito che per lui la famiglia viene prima di tutto, che certi valori non si firmano su un foglio e che, al posto dell’imprenditrice, avrebbe agito diversamente.

Un discorso coerente con l’immagine di padre integerrimo che Raffaele incarna da anni. Eppure, c’è un dettaglio che rende quelle parole meno limpide di quanto sembrino: Raffaele ha tre figli, non due.

E la terza, Elisa Secoli, è scomparsa dalle trame e dai suoi stessi racconti come se non fosse mai esistita.

Elisa, la figlia dimenticata

Elisa nacque dalla relazione giovanile tra Raffaele e Manuela Secoli e arrivò a Napoli nell’estate del 1997, sconvolgendo gli equilibri dei Giordano. Per il portiere fu uno choc scoprire di avere una figlia adolescente di cui non aveva mai saputo nulla.

Come spesso accade in Upas, il destino complicò tutto: tra Elisa e Diego nacque un sentimento profondo, senza che i due sapessero di essere fratellastri. Quando la verità venne a galla, fu Raffaele a imporre la fine della relazione, provocando nei ragazzi un trauma difficile da dimenticare.

Fragilità, errori e un addio mai chiarito

L’inserimento di Elisa a Palazzo Palladini non fu semplice. La ragazza visse momenti di disagio e compì anche scelte sbagliate, salvo poi trovare il coraggio di confessare e ricostruire, almeno in parte, il rapporto con il padre.

Dopo un periodo lontano da Napoli, Elisa uscì definitivamente di scena nel 2001. Da allora, il silenzio assoluto: nessuna telefonata, nessun riferimento, nessun ricordo nei dialoghi di Raffaele.

Una crepa nel padre modello

Nella soap partenopea non mancano personaggi usciti di scena che continuano a esistere attraverso telefonate, menzioni o riferimenti sparsi nei dialoghi. Lorenzo, il figlio di Marina, viene citato regolarmente dalla madre.

Vittorio e Patrizio, pur lontani da Napoli, restano presenze vive nell'universo narrativo di Un posto al sole. Per Elisa il discorso è radicalmente diverso. La primogenita di Raffaele non è stata trasferita, non è partita con una motivazione narrativa solida, non è morta. È stata semplicemente eliminata dalla memoria della soap, come se quattro anni di storyline non fossero mai accaduti.

Ed è proprio questo che rende così stridente il monologo di stasera. Raffaele può alzare la voce quanto vuole in difesa della famiglia, può commuoversi e far commuovere, può ergersi a custode dei valori più autentici. Ma finché nelle sue parole non comparirà mai il nome di Elisa, quel piedistallo morale avrà sempre una crepa vistosa. Perché i figli non si dimenticano, nemmeno nelle soap opera. E Raffaele Giordano, per quanto gli sceneggiatori si ostinino a far finta di niente, di figli ne ha tre.