La Signature Collection di Weekend Max Mara, intitolata “Into the Forest: A Weekend with Robert Rabensteiner”, è stata presentata a Milano il 25 febbraio 2026. Il progetto, frutto della collaborazione con Robert Rabensteiner – stylist e già fashion editor-at-large di L’Uomo Vogue – propone una visione lifestyle per una donna che naviga tra paesaggi montani e città d’arte, unendo queste esperienze in un’unica estetica. Rabensteiner descrive l'ispirazione come: “È la prima immagine che mi è venuta in mente: una donna che invita i propri amici a riunirsi attorno a una tavola apparecchiata con cura nel cuore della foresta.

È l’espressione più alta di eleganza”. La collezione, aggiunge, “mescola elementi maschili e femminili, accostando capi iper-classici ad accenti contemporanei”, in un mix che spazia dal folk al workwear, dall’abbigliamento da escursionismo al glamour da sera.

Dettagli della collezione e palette cromatica

L’ispirazione attinge ai tradizionali cappotti alpini austriaci, reinterpretati con effetti mélange e trasformati in completi giacca-pantalone. La collezione combina materiali e forme alpine con un’estetica urbana raffinata, articolandosi attraverso layering sofisticati dove si intrecciano elementi folk, workwear, capi da escursionismo e dettagli da sera contemporanei. Il fil rouge è rappresentato dai cappotti alpini rivisitati: effetto mélange, capi in doppia lana cucita a mano e completi giacca-pantalone.

La palette cromatica si compone di tonalità di verde, blu navy, azzurro polvere e marrone castagna, arricchite da accenti di rosso, viola e giallo curry. Gli accessori, come la Pasticcino Bag, completano l’insieme con materiali mélange e volumi che bilanciano tradizione e modernità.

Contestualizzazione nel percorso di Weekend Max Mara

Weekend Max Mara, nato in Italia nel 1983 come linea lifestyle del gruppo Max Mara, coniuga eleganza rilassata e abbigliamento outdoor, rivolgendosi a una donna indipendente e avventurosa. Tra le icone del marchio, la Pasticcino Bag – lanciata nel 2016 – celebra la versatilità tra day e night. Nel 2023, il brand ha inaugurato una boutique milanese in corso Vittorio Emanuele II, concepita come un’oasi di serenità che fonde interni ed esterni.

La collezione “Into the Forest” si inserisce in questo percorso, valorizzando l’identità del brand attraverso interpretazioni contemporanee dell’eleganza informale, rafforzate dalla collaborazione con Rabensteiner, noto per il suo equilibrio tra eleganza e nonchalance.