La Compagnia Finzi Pasca, rinomata per il suo stile poetico e visionario, presenta la produzione ‘Titizé – A Venetian Dream’. Questo spettacolo si inserisce nel panorama teatrale italiano con tappe previste a Venezia, Milano, Bergamo e, prossimamente, a Roma. La compagnia, fondata da Daniele Finzi Pasca, è riconosciuta a livello internazionale per la sua abilità nel fondere teatro, danza e circo, creando un linguaggio scenico unico e coinvolgente.

La tournée italiana di ‘Titizé – A Venetian Dream’

‘Titizé – A Venetian Dream’ è una produzione che attraverserà diverse città italiane.

Lo spettacolo sarà in scena a Roma presso il Teatro Olimpico dal 4 all’8 marzo 2026. Prima di questa data romana, la tournée toccherà altre importanti città come Venezia, Milano e Bergamo, portando sul palco la poetica e l’immaginario distintivi della Compagnia Finzi Pasca.

La poetica distintiva della Compagnia Finzi Pasca

Fondata da Daniele Finzi Pasca, la compagnia si distingue per la sua capacità di unire discipline artistiche diverse, dal teatro fisico al circo contemporaneo, fino alla danza. Le produzioni sono caratterizzate da una forte componente visiva e da una narrazione che privilegia l’emozione e l’immaginazione. ‘Titizé – A Venetian Dream’ si inserisce in questa consolidata tradizione, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e suggestiva.

Daniele Finzi Pasca: regista e fondatore visionario

Daniele Finzi Pasca è un regista, autore e coreografo svizzero, noto per aver diretto numerosi spettacoli di risonanza internazionale e cerimonie di grande rilievo. La sua poetica si basa sull’incontro tra linguaggi artistici differenti e sulla ricerca di una comunicazione universale attraverso il teatro. Con la Compagnia Finzi Pasca, porta avanti una visione artistica che pone al centro l’emozione e la partecipazione attiva del pubblico.