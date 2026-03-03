Il settore musicale è testimone di una rapida espansione dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Piattaforme di streaming come Deezer registrano un notevole incremento di brani prodotti tramite sistemi di IA, che si affiancano alle creazioni degli artisti umani.

Produzioni musicali con intelligenza artificiale

Su Deezer vengono caricate quotidianamente circa diecimila canzoni generate dall’intelligenza artificiale. Questo dato corrisponde a circa il dieci per cento della musica pubblicata ogni giorno sulla piattaforma. Tuttavia, l’elevato numero di upload non sempre si traduce in ascolti effettivi, evidenziando un sovraccarico di contenuti a bassa diffusione.

La proliferazione di brani generati artificialmente presenta nuove sfide per le piattaforme e per gli artisti. L’abbondanza di contenuti rischia di rendere più difficile per i creatori umani emergere e ottenere visibilità.

Ascolti artificiali e impatto sul mercato

La presenza di “ascolti falsi” generati da bot amplifica la visibilità di brani prodotti da IA o da terzi, distorcendo le metriche di ascolto. La rapida crescita dei contenuti generati artificialmente favorisce le logiche algoritmiche a scapito dei creatori umani, con possibili ripercussioni sulla fiducia e sulla remunerazione degli artisti.

Il dibattito sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore musicale è aperto e coinvolge attori diversi, dalle piattaforme di streaming agli organismi di tutela dei diritti d’autore. La regolamentazione, la trasparenza e la tutela della creatività umana rimangono centrali per garantire un equilibrio tra innovazione tecnologica e riconoscimento del valore artistico.