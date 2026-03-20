Il maestro Daniele Gatti sarà protagonista di un importante appuntamento: la nuova produzione di Parsifal alla Semperoper di Dresda. Il debutto si terrà nella storica sala della capitale della Sassonia, tra le maggiori istituzioni lirico-sinfoniche europee. L'opera di Richard Wagner, prova cruciale per ogni interprete, specie in Germania, vede la tradizione wagneriana radicata e pubblico esigente.

Gatti è direttore musicale per questa edizione, di rilievo per la sua presenza e il contesto: la Semperoper, inaugurata nel 1841, simbolo della ricca storia culturale di Dresda.

Parsifal, opera complessa di Wagner, riproposta in una stagione che conferma la centralità del teatro nel panorama musicale.

Gatti e il repertorio wagneriano

Apprezzato a livello internazionale per la profondità delle sue letture, Gatti amplia il suo vasto repertorio wagneriano, con diverse produzioni del compositore tedesco all'attivo. La scelta della Semperoper di affidarsi a un direttore italiano riconosce la sua competenza anche nelle partiture più impegnative, tra cui Parsifal, apice del teatro musicale ottocentesco per difficoltà e densità simbolica.

La produzione mira a un'interpretazione filologicamente curata, valorizzando tradizione e nuove prospettive. Gatti si unisce ai grandi direttori chiamati a Dresda per capolavori che richiedono rigore, carisma e preparazione con orchestra e cast.

Semperoper di Dresda: storia e prestigio

La Semperoper, situata nel cuore di Dresda in Theaterplatz, è nota per l’architettura neobarocca di Gottfried Semper. Nel corso della sua storia, ha ospitato le prime assolute di opere di Richard Wagner e Richard Strauss, affermandosi come tempio europeo dell'opera. Ricostruita dopo i bombardamenti del 1945, dal 1985 è tornata a essere centro mondiale di lirica e sinfonica, con una stagione che accoglie artisti e direttori internazionali.

Parsifal, ideato da Wagner per Bayreuth ma in repertorio anche a Dresda, trova nella cornice storica della Semperoper un luogo privilegiato. L’attesa per il nuovo allestimento diretto da Gatti conferma l'importanza del teatro nel panorama culturale tedesco e internazionale.