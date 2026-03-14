Fulvio Adamo Macciardi, sovrintendente e direttore artistico del Teatro di San Carlo di Napoli, è stato riconfermato come membro del Consiglio di Amministrazione di Opera Europa. L’elezione è avvenuta durante la conferenza di primavera dell’organizzazione, ospitata dalla Dutch National Opera ad Amsterdam nell’ambito dell’Opera Forward Festival. Opera Europa rappresenta la principale rete di teatri e festival lirici del continente, riunendo oltre 240 istituzioni operistiche e compagnie di balletto provenienti da 44 Paesi.

Il ruolo strategico di Macciardi in Opera Europa

La presenza di Macciardi nel board di Opera Europa rafforza il ruolo del Teatro di San Carlo nel panorama internazionale. L’organizzazione offre un contesto di confronto tra sovrintendenti, direttori artistici, compositori, registi e altri professionisti del settore, favorendo lo sviluppo di nuovi progetti e la crescita delle collaborazioni tra le principali istituzioni liriche europee. Macciardi ha espresso soddisfazione per la riconferma, sottolineando l’importanza di questa opportunità per ampliare la presenza del teatro napoletano a livello internazionale e valorizzare la sua tradizione.

Opera Europa: piattaforma di scambio e innovazione

Opera Europa si distingue come piattaforma di riferimento per il settore lirico europeo, promuovendo lo scambio di idee e modelli di sviluppo tra le realtà più importanti del settore.

La conferenza di Amsterdam ha riunito figure di spicco dell’opera contemporanea, offrendo occasioni di confronto sulle prospettive future e sulle strategie per affrontare le sfide del settore. La partecipazione attiva del Teatro di San Carlo, attraverso la figura di Macciardi, conferma la volontà di mantenere un ruolo centrale nel dibattito internazionale e di contribuire all’innovazione nel campo dell’opera e del balletto.

Il profilo di Fulvio Adamo Macciardi

Fulvio Adamo Macciardi è un manager culturale italiano con una lunga esperienza nella gestione di istituzioni musicali. Prima di assumere la guida del Teatro di San Carlo, ha ricoperto incarichi di rilievo in altre realtà liriche italiane, distinguendosi per la capacità di promuovere progetti innovativi e di valorizzare il patrimonio artistico delle istituzioni che ha diretto.