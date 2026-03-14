Le strade di Hollywood sono state transennate e presidiate dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza in occasione della cerimonia degli Oscar, prevista per il 15 marzo 2026 al Dolby Theatre. Gli organizzatori hanno spiegato che, nonostante la situazione sia considerata “delicata”, non sono state individuate minacce concrete per l’evento cinematografico tra i più seguiti al mondo. Esperti della sicurezza e la polizia di Los Angeles hanno lavorato in coordinamento con l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e le istituzioni locali per mettere in campo un dispositivo potenziato rispetto agli anni precedenti.

Il livello di allerta resta alto anche alla luce delle attuali tensioni a livello internazionale, ma “al momento non ci sono elementi che facciano pensare a rischi specifici per la serata dedicata alla premiazione”, hanno ribadito fonti ufficiali. Gli interventi sono visibili soprattutto lungo Hollywood Boulevard, dove si trovano il Dolby Theatre e l’Hollywood & Highland Center, aree centrali per la kermesse. L’ingresso al pubblico è fortemente limitato e sono stati istituiti varchi di controllo sia per il pubblico che per il personale accreditato.

Protocollo di sicurezza e organizzazione

La gestione della sicurezza per l’evento coinvolge centinaia di agenti della police department di Los Angeles, unità cinofile e sistemi di videosorveglianza.

Le strade adiacenti sono chiuse già da alcuni giorni per consentire le operazioni di verifica e allestimento. Gli organizzatori degli Oscar hanno più volte sottolineato la necessità di “adottare un approccio proattivo” per tutelare la sicurezza di ospiti e partecipanti, considerando l’alta visibilità dell’evento e il grande afflusso mediatico previsto.

Oltre alle misure ordinarie, quest’anno sono state implementate procedure aggiuntive di controllo agli ingressi e sono previsti piani di intervento di emergenza. Il Dolby Theatre, sede fissa degli Oscar dal 2001, dispone di dispositivi di sicurezza avanzati e collaborazioni stabili con le autorità cittadine. In occasione di questa edizione sono state rafforzate anche le procedure per la gestione e il controllo dei mezzi di comunicazione e della logistica.

Il Dolby Theatre e la centralità dell’evento per Hollywood

Collocato nel cuore di Hollywood, il Dolby Theatre è sede degli Academy Awards dal 2002 e può ospitare oltre 3.400 spettatori. Il teatro sorge lungo la celebre Hollywood Boulevard ed è parte dell’Hollywood & Highland Center, punto nevralgico per molte iniziative legate all’industria cinematografica. Grazie alla sua posizione strategica, ogni anno attira l’attenzione di milioni di spettatori da tutto il mondo e rappresenta il fulcro di numerose attività correlate alla cerimonia degli Oscar, come eventi collaterali e iniziative promozionali per il cinema.

Nei giorni che precedono la cerimonia, l’intera area subisce una radicale trasformazione per l’allestimento del red carpet, delle tribune e delle postazioni stampa: una pianificazione logistica che coinvolge professionisti di vari settori e richiede il coordinamento con le autorità locali.

Questo livello di attenzione viene mantenuto grazie all’esperienza maturata nel tempo e ai significativi investimenti in sicurezza e logistica, che permettono lo svolgimento regolare di uno degli appuntamenti più importanti dello spettacolo internazionale.