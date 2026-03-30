Si è spenta Mary Beth Hurt, stimata attrice statunitense che ha lasciato un segno indelebile sia sul grande schermo che sui palcoscenici teatrali. L’interprete, nota al pubblico per i suoi ruoli in pellicole come ‘L’età dell’innocenza’ e ‘Il mondo secondo Garp’, è stata ricordata per la sua carriera versatile, caratterizzata da eleganza e profonda capacità recitativa.

L'attrice Mary Beth Hurt è morta all'età di 79 anni a Jersey City. La notizia della sua scomparsa è stata ufficialmente confermata dal marito, il regista e sceneggiatore Paul Schrader, e dalla figlia Molly Johanna.

Hurt era ampiamente conosciuta e apprezzata per la sua straordinaria capacità di interpretare ruoli complessi e sfaccettati, costruendo una carriera che ha attraversato diversi decenni, distinguendosi costantemente per la sua innata eleganza e la profonda intensità delle sue performance.

Una carriera tra Broadway e Hollywood

Nata Mary Beth Supinger a Marshalltown, Iowa, Mary Beth Hurt intraprese la sua formazione artistica presso l'Università dell'Iowa e successivamente alla New York University, gettando le basi per una carriera illustre. Il suo debutto nel mondo del teatro avvenne nel 1974, segnando l'inizio di una lunga e fruttuosa presenza sui prestigiosi palcoscenici di Broadway. Qui, la sua eccezionale bravura le valse ben tre candidature ai rinomati Tony Award per le sue interpretazioni negli spettacoli ‘Crimini del cuore’, ‘Trelawny of the Wells’ e ‘Benefactors’.

Nel panorama cinematografico, Hurt fece il suo esordio nel 1978 con il film ‘Interiors’ di Woody Allen, un ruolo che le aprì le porte a successive interpretazioni di grande rilievo. La sua filmografia include titoli importanti come ‘Un gelido inverno’, il celebre ‘Il mondo secondo Garp’, dove recitò al fianco di Robin Williams, e il capolavoro di Martin Scorsese ‘L’età dell’innocenza’, in cui vestì i panni di Regina Beaufort. Questi ruoli consolidarono la sua reputazione di attrice versatile e di grande spessore.

Impegno anche in televisione e nella vita privata

Oltre alla sua notevole attività nel cinema e nel teatro, Mary Beth Hurt si dedicò anche alla televisione, dove apparve in serie di successo come ‘Law & Order’ e ‘Il tenente Kojak’.

La sua versatilità fu ulteriormente riconosciuta nel 2006, quando ricevette una candidatura agli Independent Spirit Awards per la sua performance nel film ‘The Dead Girl’. Sul piano personale, la vita di Hurt fu segnata da due matrimoni significativi: fu sposata con l'attore William Hurt dal 1971 al 1981. Successivamente, nel 1983, convolò a nozze con il regista Paul Schrader, con il quale ebbe due figli e collaborò in diverse produzioni cinematografiche dirette da lui. La sua intera carriera è stata caratterizzata da una scrupolosa selezione di ruoli raffinati e da una presenza scenica sempre discreta ma, al contempo, profondamente incisiva nel panorama artistico americano, lontano dai clamori ma ricca di sostanza.

L'eredità artistica di Mary Beth Hurt

Mary Beth Hurt è stata, senza dubbio, una figura altamente rispettata e influente nel mondo dello spettacolo. La sua capacità di lasciare un segno distintivo è derivata sia dalla qualità eccezionale delle sue interpretazioni, sempre misurate e intense, sia dalla sua profonda dedizione al mestiere di attrice. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per l'intero panorama del cinema e del teatro internazionale, lasciando un vuoto nel cuore di coloro che hanno apprezzato il suo talento e la sua autenticità artistica.