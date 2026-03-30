Il 4 aprile 2026, l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ospiterà un atteso concerto con la violinista Veronika Eberle e il pianista Dénes Várjon. L'evento, in programma nella Sala Sinopoli alle 20.30, si inserisce in un ciclo di appuntamenti dedicati ai grandi interpreti internazionali della musica classica, in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

La violinista tedesca Veronika Eberle è nota per la raffinatezza del suo suono e la versatilità nel repertorio classico e moderno. Al suo fianco, il pianista ungherese Dénes Várjon è apprezzato per la profondità delle sue interpretazioni.

Il programma esplora diverse epoche e stili, aprendosi con la Sonata in sol maggiore K 301 di Mozart, proseguendo con la Sonata in mi bemolle maggiore n.4 op.12 di Beethoven e culminando con la Sonata n.1 in la maggiore op.13 di Gabriel Fauré, un capolavoro della musica da camera francese.

I Protagonisti e il Repertorio

L'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, punto di riferimento concertistico romano, offre nella Sala Sinopoli un'acustica eccellente. Veronika Eberle si esibirà con uno Stradivari “Dragonetti” del 1700. Dénes Várjon, noto per la coerenza stilistica, ha collaborato più volte con Eberle in festival europei. Il repertorio scelto mette in luce la ricchezza della forma-sonata e il dialogo espressivo tra violino e pianoforte.

I due artisti, rappresentanti di diverse scuole musicali, valorizzano con il loro carisma un repertorio centrale nella storia della musica da camera, arricchendo la stagione romana.

L'Auditorium: Storia e Rilevanza

Progettato da Renzo Piano e inaugurato nel 2002, l'Auditorium Parco della Musica è un centro culturale di spicco in Italia e in Europa. Dal giugno 2023, la struttura è stata intitolata a Ennio Morricone, il celebre compositore scomparso nel 2020, a testimonianza del suo legame con Roma. La Sala Sinopoli prende il nome da Giuseppe Sinopoli, direttore d'orchestra di fama mondiale deceduto nel 2001. L'Auditorium accoglie centinaia di eventi annuali, offrendo spazi versatili per la musica classica e altri generi, e ospita aree dedicate all'educazione musicale.

Il concerto di Veronika Eberle e Dénes Várjon unisce tradizione e innovazione. L'esecuzione di capolavori di Mozart, Beethoven e Fauré conferma l'impegno a preservare i grandi repertori. Il pubblico romano potrà assistere a una serata di alto profilo artistico in un contesto architettonico e musicale riconosciuto a livello internazionale.