La prima sfilata donna prêt‑à‑porter della maison Giorgio Armani, disegnata da Silvana Armani, si è conclusa sulle note di un brano inedito: “A costo di morire”. La canzone, interpretata da Mina, rappresenta un omaggio alla figura del fondatore della celebre casa di moda. L'evento segna il debutto creativo di Silvana Armani alla direzione artistica, dopo la scomparsa del fondatore avvenuta lo scorso settembre. La sfilata si è conclusa simbolicamente con le note di una voce protagonista della musica italiana, sottolineando un momento di transizione e continuità per il marchio.

Un omaggio sonoro significativo

Il 1° marzo 2026 la redazione ha reso noto questo importante dettaglio musicale che ha accompagnato la chiusura della sfilata. Il brano “A costo di morire” è stato declinato attraverso l'interpretazione di Mina, scelta per celebrare la memoria e l'eredità di Giorgio Armani. L'esecuzione, che sia dal vivo o registrata, aggiunge un profondo valore emotivo e simbolico alla collezione. In un periodo di transizione per Giorgio Armani, segnato dalla perdita del suo fondatore, questo gesto sonoro assume il valore di un rito celebrativo e di continuità. La scelta di Silvana Armani di concludere la sfilata con un titolo così significativo funge da ponte tra passato e futuro, onorando una figura centrale nella storia della moda stessa: Giorgio Armani.

La maison e la leggendaria cantante

Giorgio Armani, scomparso nel settembre scorso, ha lasciato un segno indelebile nella moda mondiale. La collezione donna presentata sotto la direzione creativa di Silvana Armani rappresenta il primo passo nell'evoluzione del marchio post-fondatore. L'inedito di Mina diventa così un motivo di raccordo tra la memoria affettiva del passato e la direzione futura della maison.

Mina, artista storica amata da più generazioni, si è ritagliata un ruolo unico nella cultura italiana. Nonostante la sua lontananza dalle scene visive, la sua voce rimane potente e simbolica, particolarmente adatta a momenti di alta rappresentazione come quello attuale. Al momento, non risultano disponibili fonti aggiuntive indipendenti che confermino dettagli specifici sul brano stesso, come l'anno di registrazione, l'eventuale pubblicazione o la destinazione futura dell'inedito. Tuttavia, il suo utilizzo in questo contesto rimane un episodio significativo sia per il mondo della moda sia per la storia della musica italiana, evidenziando il legame tra arte, stile e memoria.