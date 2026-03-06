Il regista neozelandese Peter Jackson è stato insignito della Palma d’oro onoraria al Festival di Cannes. Questo prestigioso riconoscimento, annunciato il 5 marzo 2026, celebra un «corpus di opere che fonde blockbuster hollywoodiani e film d’autore con una straordinaria visione artistica e audacia tecnologica».

Jackson vanta nove candidature agli Oscar, con tre vittorie per Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re. La sua opera più celebre rimane la trasposizione cinematografica della trilogia di J. R. R. Tolkien, uno dei maggiori successi commerciali nella storia del cinema.

Nel 2005 ha diretto King Kong, remake dell’omonimo film del 1933, e ha prodotto numerosi titoli di rilievo come District 9, Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno e la trilogia de Lo Hobbit.

La presidente del festival, Iris Knobloch, ha definito Jackson «regista dalla creatività sconfinata che ha dato lustro al genere fantasy eroico». Il regista ha espresso la sua gratitudine, definendo il premio «uno dei più grandi privilegi della mia carriera» e ricordando il legame con Cannes fin dal 1988, anno in cui partecipò al Festival Marketplace con Bad Taste. Nel 2001, il festival ospitò un’anteprima de La Compagnia dell’Anello, tappe fondamentali del suo percorso.

Il significato della Palma d’oro onoraria

Il Festival di Cannes conferisce la Palma d’oro onoraria durante la cerimonia di apertura, premiando autori e interpreti il cui percorso artistico, pur significativo, non è mai stato coronato dalla Palma competitiva. Istituito con continuità dal 2002, questo riconoscimento è stato assegnato in passato a figure di spicco del cinema internazionale come Woody Allen, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Jane Fonda, Manoel de Oliveira, Clint Eastwood, Jean‑Paul Belmondo e Bernardo Bertolucci.

Con questo premio, Jackson si unisce a una ristretta cerchia di cineasti che hanno profondamente influenzato il cinema mondiale. La cerimonia di consegna si terrà in occasione dell’apertura del 79° Festival de Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio 2026.

Un percorso artistico rivoluzionario

Peter Jackson è universalmente riconosciuto per aver rivoluzionato il cinema contemporaneo con la trilogia de Il Signore degli Anelli. Quest’imponente opera, girata interamente in Nuova Zelanda, ha richiesto un’eccezionale mole di lavoro: due anni di pre‑produzione, 274 giorni di riprese, tre anni di post‑produzione, l’impiego di oltre 20.000 comparse e 2.400 tecnici, con un budget quotidiano di un milione di dollari.

Lo stile di Jackson si distingue per l’integrazione di effetti speciali all’avanguardia, grazie al contributo dello studio Wētā FX, con tecniche cinematografiche tradizionali. Questo connubio ha permesso di creare universi visivi di straordinaria autenticità e duraturi nel tempo.

Dopo il successo planetario della saga tolkieniana, ha diretto King Kong nel 2005 e la trilogia de Lo Hobbit (2012-2014). Successivamente, ha esplorato il genere documentaristico con approcci innovativi in titoli come They Shall Not Grow Old (2018) e la serie The Beatles: Get Back (2021).

Il Festival de Cannes ha sottolineato come il cinema di Jackson abbia segnato una cesura epocale nel linguaggio hollywoodiano, trasformando la concezione dello spettacolo e affermando il regista come maestro del racconto epico e artista imprevedibile. La Palma d’oro onoraria rappresenta, pertanto, un tributo a un cineasta capace di coniugare eccellenza tecnica, visione narrativa e coraggio estetico, tracciando una via inedita per il cinema mainstream e d’autore.