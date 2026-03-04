"...che Dio perdona a tutti", opera letteraria di Pif (nome d’arte di Pierfrancesco Diliberto), edita da Feltrinelli nel 2018, ha conquistato pubblico e critica. Il romanzo si distingue per la sua abilità nell’affrontare, con un mix di ironia e profondità, tematiche quali la coerenza personale e l’ipocrisia, sia in ambito religioso che nella vita di tutti i giorni.

Il fulcro narrativo è rappresentato da Arturo, un uomo che intraprende un esperimento esistenziale: vivere secondo i precetti evangelici per un intero mese. L’obiettivo è comprendere le trasformazioni che un’applicazione rigorosa dei dettami religiosi potrebbe apportare alla sua vita.

Questa scelta radicale lo pone di fronte alle sfide della coerenza, spingendolo a una profonda riflessione sulle convenzioni e sulle abitudini della società contemporanea. Il racconto, alternando momenti di malinconia a passaggi più brillanti, offre uno spaccato critico sulle contraddizioni del nostro tempo.

Il successo letterario di Pif

Già affermato nel panorama televisivo e cinematografico, Pif ha scelto la narrativa per il suo esordio, dimostrando una spiccata attitudine a raccontare la realtà italiana attraverso uno stile inconfondibile. "...che Dio perdona a tutti" si caratterizza per un approccio umoristico unito a una critica sociale tagliente, elementi che ne hanno decretato il favore dei lettori.

Temi e ambientazione

L’ambientazione del romanzo è Palermo, scenario ricorrente nelle produzioni di Pif. Attraverso la quotidianità del protagonista, l’autore esplora questioni universali relative ai valori civili e alla difficoltà di aderire ai propri principi. La scelta di un contesto siciliano e la cura nella caratterizzazione dei personaggi contribuiscono a rendere la narrazione vivida e coinvolgente, invitando il lettore a una riflessione su temi attuali e universali.