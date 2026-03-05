I dipendenti della Fondazione lirica Teatro Giuseppe Verdi di Trieste sono scesi in piazza per manifestare la loro preoccupazione riguardo alla grave e perdurante situazione d’incertezza che affligge il settore dello spettacolo dal vivo in Italia. L’iniziativa, tenutasi in piazza Unità d’Italia, ha avuto come obiettivo primario la richiesta di chiarimenti sul rinnovo del contratto nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche. Alla mobilitazione hanno preso parte le Rsu e le organizzazioni sindacali territoriali e regionali di Slc-Cgil, FisTel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal.

Il principale motivo della protesta, come evidenziato da Guenther Suban (Uil), è il mancato stanziamento dei fondi necessari per il rinnovo contrattuale. A ciò si aggiungono altre preoccupazioni, tra cui la riforma dello spettacolo, vista come una potenziale minaccia di destrutturazione delle fondazioni stesse. Suban ha sottolineato come una eventuale riduzione dei contributi pubblici, erogati principalmente dal ministero, metterebbe immediatamente le istituzioni in una situazione di estrema difficoltà.

Alessandro Sarti (Cgil) ha reso noto che ai rappresentanti istituzionali è stato consegnato un memorandum con cui si chiede “dignità e rispetto” per tutti i lavoratori del settore e si sollecita l’avvio di un tavolo di confronto su tutte le questioni relative al mondo dello spettacolo.

Il contesto della vertenza contrattuale e gli allarmi sull’assetto del settore

Il presidio si inserisce in un quadro di tensione preesistente che ha coinvolto il Teatro Verdi negli ultimi mesi. Già dal novembre precedente, i lavoratori avevano proclamato lo stato di agitazione a causa dello stallo nella nomina del sovrintendente, una situazione definita senza precedenti, che aveva bloccato assunzioni, rinnovi di contratti stagionali e la gestione ordinaria, mettendo a rischio anche i finanziamenti istituzionali.

In questo scenario, la questione del rinnovo del contratto nazionale si è intrecciata con i timori legati a possibili cambiamenti strutturali nel settore dello spettacolo. Tali mutamenti potrebbero portare a una destrutturazione delle istituzioni culturali, qualora venissero a mancare i presupposti economici e normativi per garantirne la stabilità.

I dipendenti hanno quindi voluto sensibilizzare le autorità locali, la cittadinanza e l’utenza sul rischio concreto che l’instabilità contrattuale e la potenziale riduzione dei contributi possano compromettere l’operatività dei teatri lirici.

Il valore del Teatro Verdi nel contesto culturale e territoriale

La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste rappresenta un punto di riferimento culturale di primaria importanza per la regione Friuli-Venezia Giulia e per il panorama lirico nazionale. Storicamente, l’istituzione ha beneficiato di significativi contributi pubblici, con finanziamenti annuali che oscillavano tra i 10 e i 15 milioni di euro, provenienti in gran parte dal ministero, oltre che dalla Regione e dal Comune.

Tuttavia, si erano registrati bassi livelli di finanziamento da fonti private e un’affluenza che sollevava interrogativi sull’efficienza della governance e sulla sostenibilità economica dell’ente.

Questi elementi rendono ancora più urgente la definizione del contratto nazionale e la garanzia di stabilità lavorativa per il personale. Un percorso negoziale chiaro e adeguatamente finanziato è considerato fondamentale per preservare la funzione culturale e sociale del Teatro Verdi, evitando ripercussioni negative sul piano gestionale, artistico e territoriale.