Pechino Express si prepara a lanciare la sua tredicesima edizione, intitolata “L’Estremo Oriente”. A partire dal 12 marzo, il celebre adventure game andrà in onda su Sky e sarà disponibile in streaming su Now. La conduzione è affidata ancora una volta a Costantino della Gherardesca, affiancato per la prima volta da tre inviati speciali, ciascuno dedicato a uno dei Paesi attraversati: Lillo in Indonesia, Giulia Salemi in Cina e Guido Meda in Giappone. Dieci coppie di concorrenti si sfideranno in un percorso avventuroso che si snoderà per oltre 5.450 chilometri.

Il premio finale sarà devoluto a favore di una ONG impegnata nei territori visitati.

Il cast e la rotta dell’“Estremo Oriente”

Il cast di questa edizione è composto da dieci coppie: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni (“Gli Spassusi”); Chanel Totti e Filippo Laurino (“I Raccomandati”); Jo Squillo e Michelle Masullo (“Le Dj”); Fiona May e Patrick Stevens (“I Veloci”); Dani Faiv e Tony 2Milli (“I Rapper”); Steven Basalari e Viviana Vizzini (“Gli Ex”); Tay Vines e Assane Diop (“I Comedian”); Elisa Maino e Mattia Stanga (“I Creator”); Candelaria e Camila Solórzano (“Le Albiceleste”); Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani (“Le Biondine”). Questo cast ricco e variegato è al centro del progetto di rilancio dell’edizione.

La nuova stagione propone un itinerario tra i più impegnativi e suggestivi del format: si parte dall’Indonesia, si prosegue verso la Cina e si conclude in Giappone, per un totale di oltre 5.450 chilometri. Il viaggio promette scenari naturali mozzafiato, culture millenarie e metropoli futuristiche, in un mix che esalta tradizione e innovazione. L’impiego di tre inviati speciali, uno per ogni tappa, offre un punto di vista narrativo unico e specifico, arricchendo l’esperienza visiva.

Un format in evoluzione

Questa rotta è stata definita “probabilmente il viaggio più ‘estremo’ di sempre”, un’affermazione rafforzata dal pilastro della produzione, Banijay Italia, che ha voluto alzare l’asticella con nuovi investimenti: una coppia in più, tre inviati e un percorso dagli scenari ambiziosi.

Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda rappresentano un elemento di novità significativo destinato a evolvere le dinamiche interpersonali e narrative del programma.

Pechino Express conferma il conduttore storico Costantino della Gherardesca e il modello che fece del programma una “epopea televisiva”. Tuttavia, introduce elementi nuovi: la sostituzione del co-conduttore Gianluca “Fru” Colucci con un trio di inviati, e la scelta di una rotta più esotica e impegnativa. Il progetto riflette la capacità del format di rinnovarsi rimanendo fedele alla sua identità, valorizzando il viaggio come racconto, scoperta e competizione.

Al termine del percorso, il premio non va ai concorrenti ma alle comunità e organizzazioni che operano nei luoghi visitati, rafforzando il legame tra entertainment e responsabilità sociale. La nuova formula, unita all’esperienza di viaggio profondo tra culture diverse, promette di rendere questa edizione una stagione significativa nella storia del programma.