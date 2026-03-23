La Biennale di Venezia ha presentato il 23 marzo 2026 i programmi dei Festival internazionali delle arti dal vivo per Teatro, Danza contemporanea e Musica contemporanea. L'edizione 2026 coinvolgerà 470 artisti e proporrà 158 appuntamenti, confermando il suo rilievo mondiale. Le manifestazioni animeranno Venezia da giugno a ottobre, riunendo personalità e offrendo riflessioni sui linguaggi artistici.

I Festival 2026: Teatro, Danza e Musica

Il 54° Festival Internazionale del Teatro, curato da Willem Dafoe, si terrà dal 7 al 21 giugno con il titolo "Alter Native".

Dafoe ha spiegato: “L’idea è quella di pensare ad Alter come a un cambiamento e Native come alla propria natura. Oppure Alter come altro e Native come la cultura di provenienza”. Tra i protagonisti figurano Christos Stergioglou, il Leone d'argento Mario Banushi, Satoshi Miyagi, la compagnia indonesiana Bumi Purnati e l'italiana Emma Dante, Leone d’oro alla carriera, con la prima assoluta di “I fantasmi di Basile”.

Dal 17 luglio all’11 agosto sarà la volta del 20° Festival Internazionale di Danza Contemporanea, diretto da Sir Wayne McGregor. Il programma "Time Does Not Exist" si ispira alle teorie del fisico Carlo Rovelli. Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha evidenziato come il coreografo “ci invita a mettere in discussione la concezione lineare e uniforme del tempo, poiché esso è, come suggerisce la fisica moderna, una relazione tra eventi.

E allora anche la danza, che vive nel tempo, diventa un luogo privilegiato per esplorare questa complessità”.

In autunno, dal 10 al 24 ottobre, si svolgerà il 70° Festival Internazionale di Musica Contemporanea, diretto da Caterina Barbieri. Il titolo "A Child of Sound", secondo Buttafuoco, richiama “un ritorno all’origine”, invitando a riflettere sul primo suono della nostra memoria e sulla “dimensione di ascolto puro, quello dell’infanzia”.

Inclusività e visione artistica

I programmi sottolineano l'apertura internazionale della Biennale, accogliendo artisti da ogni continente, inclusi Paesi in conflitto. Tra i partecipanti: il coreografo israeliano Emanuel Gat, il musicista iraniano Mohammad Reza Mortazevi con la musicista americana Lyra Pramuk, e il coreografo libanese Omar Rajeh.

Wayne McGregor ha ribadito: “Il ruolo della Biennale è quello di riunire voci diverse all'interno della comunità. Questo è lo scopo dell'arte: non intrattenere ma provocare, e trasportarci in quello che è sconosciuto. E le grandi istituzioni devono essere pronte a farlo”. Concetto condiviso dalla direttrice artistica Caterina Barbieri.

La presentazione ufficiale si è tenuta nella storica Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian. Il presidente Pietrangelo Buttafuoco ha riaffermato l'importanza dell'arte: “L’arte non è decorazione, l’arte è l’espressione immediata, è ciò che ci consente di arrivare dritti al punto. Anticipa quel che verrà e, grazie all’arte, noi abbiamo la consapevolezza di avere un orizzonte universale, non certamente minuto, meschino e mediocre”.

La Biennale: tradizione

Fondata nel 1895, la Biennale di Venezia è tra le più antiche e prestigiose istituzioni internazionali d'arte. Ospitata in città, organizza eventi in Arti Visive, Cinema, Musica, Teatro, Danza e Architettura. I festival di Teatro (dal 1934), Danza (dal 1999) e Musica (dal 1930) per il 2026 proseguono una tradizione di eccellenza. Con 470 artisti e 158 appuntamenti, l'evento rafforza Venezia quale crocevia globale per il dialogo artistico e culturale.