Si è celebrata lo scorso 9 aprile, all'interno degli spazi del Museo ARCOS di Benevento, la conferenza stampa di presentazione del progetto ARCOS OPEN ideato dalla curatrice e giornalista Giuliana Ippolito, che aprirà le sue porte con Il primo grande evento di questo percorso il prossimo 18 aprile: la mostra "Terra Fuoco Ferra" dell'artista Antonio Cavaiuolo.

Un progetto che mira a dare nuova linfa ad uno spazio culturale incastonato all'interno del centro storico della città sannita che, fino ad oggi, non ha mai avuto una connotazione diversa da quella archeologica e che punta a trasformarsi in luogo di aggregazione e confronto generazionale aperto alla comunità tutta.

Un invito, quello della curatrice Ippolito e di tutti gli attori protagonisti di questo progetto, che tende la mano alla riqualificazione del tessuto culturale che spesso rimane inserito dentro quella cornice elitaria che ancora sceglie la tradizione alla modernità e si accosta a quel comune e condiviso sentire che solo l'arte, nelle sue varie sfaccettature, sa trasmettere.

Le parole della curatrice

"È un sabato al centro della società, quello che celebriamo oggi - ha affermato Giuliana Ippolito -. Perché? Perché questo museo purtroppo ha una vita in attuazione, non è un museo di arte contemporanea, non ha una posizione per parlare di arte contemporanea, ha una posizione archeologica, quindi ho lavorato proprio sulla sua vocazione e la vocazione che secondo me, in questo momento, darebbe un senso a questo spazio: ed è proprio quella di "museo della comunità".

Quindi un museo aperto a tutti, un museo accessibile, un museo in cui è possibile confrontarsi non solamente dal punto di vista degli altri, ma attraverso i vari linguaggi che esistono, attraverso lo sguardo delle nuove generazioni, quindi attraverso un discorso che sia aperto a tutti. E quindi sono molto contenta di condividere con voi questo mio studio, questi mesi di ricerca che mi hanno vista concorde in questo lavoro".

Si parte il 18 aprile prossimo con il primo degli eventi in programma che vedrà protagonista Antonio Cavaiuolo e le sue opere il cui percorso è denominato "Radici contemporanee", un excursus che apre ad una prospettiva inaspettata, personale, assolutamente genuina e sincera. Un incontro tra innovazione contemporanea e tradizione creativa di un artista che è cresciuto modellando il ferro trasformandolo in pura poesia.