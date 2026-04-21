L'attore e regista Sergio Castellitto ha criticato duramente la gestione dei premi David di Donatello. In un'intervista pubblica, ha dichiarato: «Andrebbe demolita la congregazione dei David», riferendosi all'istituzione che organizza il prestigioso riconoscimento del cinema italiano. Questa affermazione, riportata il 21 aprile 2026, ha generato immediate reazioni nel mondo culturale e cinematografico nazionale.

Per Castellitto, la struttura dei David di Donatello necessita di una profonda revisione. Ha sottolineato come il sistema attuale rischi di favorire logiche chiuse e poco trasparenti, evidenziando un cambiamento strutturale necessario, pur senza citare episodi specifici.

La sua posizione ha catalizzato l'attenzione di molti addetti ai lavori, riaprendo il dibattito su giurie e meccanismi di selezione.

Il ruolo dei David di Donatello nel cinema italiano

I David di Donatello sono il principale riconoscimento cinematografico italiano, istituiti nel 1955 dall'Ente David di Donatello. Assegnati annualmente a Roma, premiano le migliori produzioni nazionali in diverse categorie: miglior film, attore, regista e altre sezioni tecniche e artistiche. La loro importanza culturale è stata costantemente ribadita da organizzatori e protagonisti, sostenendo la visibilità di opere di valore.

Nel tempo, i David di Donatello sono stati spesso oggetto di dibattito sui meccanismi di voto e la trasparenza della selezione.

Figure di spicco dell'industria audiovisiva hanno suggerito frequenti revisioni regolamentari per rispondere alle evoluzioni del settore. La critica di Castellitto si inserisce in una tradizione di confronto pubblico sulla gestione del premio.

Dibattito sulla trasparenza e prospettive future

L'intervento di Castellitto ha riacceso il dibattito sugli equilibri tra istituzioni, artisti e sistema dei riconoscimenti. Il suo appello a riformare la «congregazione» sottolinea la necessità di maggiore trasparenza e apertura, cruciali per la credibilità e il prestigio dei premi. L'Ente dei David, negli anni, ha comunque promosso aggiornamenti regolamentari e iniziative di ascolto per gli operatori del settore.

L'evoluzione futura dei David di Donatello dipenderà dalla capacità dell'istituzione di recepire stimoli esterni e adattarsi alle nuove esigenze del cinema italiano. La riflessione di Castellitto si inserisce in un contesto di crescente desiderio di rinnovamento nel mondo del cinema. Il confronto sulla gestione dei premi è destinato a proseguire, mirando a rafforzare l'autorevolezza del sistema di riconoscimenti più prestigioso d'Italia.