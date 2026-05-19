HBO Max arricchisce la sua offerta con podcast ufficiali dedicati ai celebri franchise fantasy di Game of Thrones e Harry Potter. L'iniziativa mira a fornire agli appassionati nuovi strumenti per approfondire le narrazioni più amate.

Il primo progetto è “Harry Potter: The Official Film Podcast”, già disponibile. Condotto dalla critica cinematografica Rhianna Dhillon, propone un rewatch completo degli otto film, con ospiti speciali, discussioni sui momenti chiave e approfondimenti dietro lequinte. Il lancio prevede due episodi iniziali, seguiti da appuntamenti settimanali, con due episodi dedicati a ciascun film.

L'espansione dell'universo di Game of Thrones

Da giugno, l'universo di Game of Thrones sarà protagonista con nuovi formati audio. Tra i titoli figurano “The Game of Thrones Anniversary Podcast Special”, “A Knight of the Seven Kingdoms Podcast” e “The Game of Thrones Podcast: House of the Dragon”. Quest'ultimo avrà anche una versione video, in concomitanza con la terza stagione della serie prequel sulla famiglia Targaryen. Questi contenuti sono pensati per coinvolgere fan storici e nuovi spettatori, offrendo analisi, retroscena e interviste esclusive.

Un catalogo in crescita per gli abbonati

I nuovi podcast si aggiungono a un'ampia gamma di contenuti audio e video su HBO Max, che comprende approfondimenti su produzioni come The Last of Us, The Pitt, The Comeback, Sinners e il rewatch multi-stagionale di Curb Your Enthusiasm.

L'iniziativa conferma la volontà della piattaforma di espandere l'esperienza utente con format innovativi e coinvolgenti, legati ai suoi titoli di punta. Gli ascoltatori potranno così esplorare i mondi narrativi delle loro serie preferite, grazie a un'offerta più ricca.