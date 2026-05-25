Il tour mondiale celebrativo dei 50 anni di carriera di Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, si conclude con un significativo appuntamento a Firenze, la sua città d’origine. Dopo aver attraversato Europa, Stati Uniti, America del Sud, Australia, Russia, Uzbekistan e Kazakistan, il gran finale della tournée, intitolata “Pupo 50… storia di un equilibrista”, è fissato per mercoledì 27 maggio 2026 al Teatro Verdi di Firenze. Questa data assume un valore speciale, poiché proprio da Firenze l'artista prese il primo treno che lo portò a Milano, dove iniziò a costruire la sua lunga carriera nella musica italiana.

L’evento fiorentino rappresenta la conclusione di una serie di concerti che, tra il 2025 e il 2026, hanno portato le canzoni di Pupo sui palcoscenici globali. I biglietti per la serata sono disponibili sui siti ufficiali TeatroVerdiFirenze.it, BitConcerti.it e TicketOne.it, oltre che nei punti vendita Box Office Toscana. La scelta di un ambiente teatrale, anziché di grandi arene, riflette il formato più intimo delle ultime tappe, privilegiando un incontro diretto con il pubblico e sottolineando lo spirito di celebrazione personale e artistica del progetto.

Sette mesi prima della data conclusiva a Firenze, Enzo Ghinazzi ha compiuto settant’anni. Questo compleanno ha coinciso con il raggiungimento del mezzo secolo di attività, un traguardo che suggella una carriera in cui Pupo ha mantenuto autenticità e passione, firmando alcune delle canzoni più amate della musica leggera italiana e ottenendo popolarità internazionale.

Le ultime tre tappe italiane del tour sono state: il 16 marzo al Teatro Dal Verme di Milano, il 19 maggio al Teatro Acacia di Napoli e, infine, il 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.

Il percorso globale e il ritorno alle origini

Le date conclusive in Italia seguono un itinerario internazionale che ha toccato numerosi continenti, evidenziando la dimensione globale del fenomeno musicale di Pupo. La tournée “Pupo 50… storia di un equilibrista” ha ripercorso i momenti chiave della sua carriera, con una scaletta che include i successi che hanno segnato intere generazioni. Il ritorno a Firenze, punto di partenza della sua storia musicale, chiude simbolicamente il viaggio iniziato decenni fa, in un “cerchio che tiene insieme debutto e consacrazione”.

L’elemento distintivo di queste ultime esibizioni è la scelta di ambienti teatrali, che favoriscono una dimensione raccolta e una relazione più diretta tra artista e pubblico, dopo anni trascorsi in palasport e arene internazionali. Queste serate celebrative rappresentano un’occasione di incontro tra passato e presente della canzone italiana, offrendo spazio alla memoria musicale e al racconto personale di Pupo.

Successi, Festival di Sanremo e il teatro

Pupo ha debuttato con successo alla fine degli anni Settanta, imponendosi all’attenzione del pubblico grazie a un repertorio riconoscibile e a canzoni che hanno attraversato i decenni. Tra i suoi brani più noti figura “Su di noi”, presentata al Festival di Sanremo 1980 e divenuta una delle più esportate della musica italiana, simbolo della sua capacità di raggiungere un pubblico internazionale.

Il 2026 segna anche il ritorno sul palco dell’Ariston, dove Pupo parteciperà nella serata dei duetti del Festival accanto a Dargen D’Amico e Fabrizio Bosso per una nuova interpretazione di “Su di noi”.

Il formato del tour celebra non solo il repertorio, ma anche la storia di un artista che ha attraversato le trasformazioni della cultura pop italiana, mantenendo sempre riconoscibilità per stile e autenticità. Dopo cinquant’anni, le sue canzoni continuano a essere riproposte nei teatri italiani e internazionali, ribadendo l’impatto che la sua voce e scrittura hanno avuto nell’immaginario collettivo. I biglietti per le tre date finali sono disponibili sui principali circuiti ufficiali di prenotazione.