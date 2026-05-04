Per la seconda settimana consecutiva, Shiva si conferma in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia con il suo nuovo progetto discografico, Vangelo. La rilevazione, curata da Fimi/Niq, si riferisce alla settimana in corso. Il disco, composto da tredici brani, vanta la partecipazione di alcuni dei principali artisti della scena urban italiana e include una prestigiosa collaborazione con Tiziano Ferro.

Sul fronte dei singoli, Samurai Jay & Vito Salamanca mantengono saldamente il primo posto con il brano sanremese Ossessione. Anche Shiva si distingue, piazzando due brani nella top five dei singoli più venduti.

Nella classifica degli album, un notevole debutto è quello di Juli con Solito Cinema, che si posiziona subito al secondo posto e conquista la vetta tra i formati fisici (vinili, CD e musicassette). L'album di Juli è arricchito dalla partecipazione di numerosi amici e colleghi che hanno prestato la loro voce ai brani del produttore.

Le altre posizioni di spicco negli album

Tra gli altri protagonisti della classifica album, Marracash risale in terza posizione con il suo album cult Persona, pubblicato nel 2019. Il disco ha recentemente ottenuto la certificazione di Disco di Diamante, superando le 500mila copie vendute a marzo, un successo ulteriormente amplificato dal Marra Block Party tenutosi il 18 aprile a Milano.

Geolier scende di una posizione, attestandosi al quarto posto con Tutto è possibile, mentre Madame rientra nella top five con Disincanto, sebbene in calo di tre posizioni rispetto alla settimana precedente.

La top ten degli album vede poi Olly in sesta posizione con Tutta Vita (Sempre), un brano che dimostra una notevole longevità rimanendo in classifica da 79 settimane. Seguono Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono e Bad Bunny con Debí tirar más fotos. Completano la classifica dei primi dieci Achille Lauro con Comuni mortali e Artie 5ive con La Bellavita.

Il panorama musicale italiano: tra conferme e nuovi ingressi

La Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), organismo di riferimento per l'industria discografica nazionale, monitora e certifica le vendite di album e singoli in Italia.

Le sue classifiche, aggiornate settimanalmente sulla base dei dati di vendita e degli ascolti streaming raccolti da GfK Italia, rappresentano il barometro ufficiale del mercato musicale italiano. L'attuale rilevazione sottolinea il ruolo preminente di Shiva nel panorama musicale nazionale, con ben otto brani nella Top20 dei singoli e la sua ininterrotta permanenza in vetta alla classifica degli album.

La significativa presenza di artisti del calibro di Samurai Jay, Juli, Marracash, Geolier, Madame, Olly, Kid Yugi, Bad Bunny, Achille Lauro e Artie 5ive, testimonia la vibrante varietà e la dinamicità della scena musicale italiana contemporanea. Numerosi generi e proficue collaborazioni continuano ad alternarsi ai vertici delle classifiche settimanali, delineando un quadro ricco e in costante evoluzione.