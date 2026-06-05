È disponibile Viva la Vasca, il nuovo singolo di Benji & Fede pubblicato da Warner Records / Warner Music Italy. A ventisei anni dall'uscita del brano originale di Alex Britti, il duo riporta in scena uno dei ritornelli più celebri dei primi anni Duemila, proiettandolo in una veste contemporanea e perfettamente in sintonia con l'estate.

Il brano prende spunto da un immaginario immediatamente riconoscibile per reinterpretarlo in chiave attuale: l'eco del classico di Britti diventa il punto di partenza di una canzone fresca e spensierata, che racconta incontri fugaci, ironia e la leggerezza di chi affronta la vita senza prendersi troppo sul serio, lontano dagli stereotipi del latin lover e dalle promesse facili.

Online anche il videoclip ufficiale, diretto da Marco Braia e impreziosito dalla partecipazione speciale dello stesso Britti. Nel video, Benji & Fede restano immersi nelle loro vasche — protagoniste a tutti gli effetti della narrazione — circondati da ballerine e coreografie ispirate all'estetica visionaria e colorata di Wes Anderson. A interrompere la scena arriva Britti, che apre il racconto a un vivace pool party estivo tra musica, riff di chitarra e momenti di condivisione tra amici.

Viva la Vasca non si limita a essere una rilettura nostalgica del brano originale, ma si presenta come una canzone inedita che raccoglie l'energia libera e scanzonata del classico reinterpretandola attraverso la sensibilità e lo stile di Benji & Fede.

Il singolo segue inoltre il debutto di Caro Amico, il primo podcast del duo, in cui, episodio dopo episodio, i due artisti dialogano con un ospite speciale e il suo migliore amico.

Nei prossimi mesi Benji & Fede saranno impegnati in un tour estivo che li porterà in diverse città italiane, prima di tornare sul palco in autunno con "Sempre in due - Live a teatro".