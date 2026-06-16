Russell Crowe, l'iconico attore noto per il suo ruolo in 'Il Gladiatore', ha recentemente acceso la fantasia dei fan di Ultimo. Durante la sua partecipazione al Taormina Film Festival, Crowe ha dichiarato la sua profonda ammirazione per il cantautore romano, definendosi un grande fan, in particolare dell'album 'Solo'. Queste parole hanno subito scatenato speculazioni su una possibile, quanto sorprendente, apparizione dell'attore sul palco del mega-concerto di Ultimo a Tor Vergata.

L'endorsement di Crowe: tra musica e ironia

L'attore premio Oscar non ha esitato a elogiare il talento di Ultimo sia come autore sia come interprete.

Con la sua consueta ironia, Crowe ha scherzato sulla fede calcistica del cantautore, tifoso della Roma, affermando di perdonarglielo poiché «la sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio». Ha poi aggiunto, con un sorriso, che un duetto sarebbe difficile perché Ultimo è «troppo ‘cool’ per un vecchio come me», pur ribadendo il suo grande apprezzamento per la musica. L'endorsement è significativo anche perché Crowe è un musicista affermato, già ospite a Sanremo con la sua band The Gentlemen Barbers, il che rende l'ipotesi di una sua partecipazione a un evento musicale di tale portata meno remota e più suggestiva per i fan.

Il concerto-evento di Tor Vergata: numeri da record

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata si preannuncia come un evento storico e di proporzioni colossali, con un'attesa di 250.000 spettatori.

La macchina organizzativa è imponente, con una scenografia senza precedenti: un palco lungo 140 metri, affiancato da 34 torri alte 33 metri, 2.500 metri quadri di schermi Led ad alta risoluzione e oltre 1.500 punti luce. A 60 metri d'altezza, una gigantesca struttura luminosa di 21x10 metri riprodurrà la firma di Ultimo e il simbolo dell'infinito, animata da 46 motori. Una passerella a forma di infinito, lunga 30 metri, partirà dal palco principale. L'evento coincide con l'uscita del nuovo album di Ultimo, 'Il giorno che aspettavo'. Al momento, l'unico ospite annunciato è Fabrizio Moro, che terrà un concerto in apertura. La presenza di Russell Crowe resta, dunque, una suggestione alimentata dall'entusiasmo dei fan, senza alcuna conferma ufficiale.

Dal Gladiatore ai sogni dei giovani: il messaggio di Crowe

Durante il festival, Russell Crowe ha anche ripercorso i ricordi legati a 'Il Gladiatore', sottolineando la vastità e l'intensità delle riprese. Ha poi rivolto un messaggio ispiratore ai giovani, esortandoli a seguire i propri sogni e a immaginare le proprie mete. In questo contesto, ha citato una canzone di Ultimo, «il bambino che contava le stelle», come fonte di ispirazione. Questo intreccio tra la leggenda del cinema e l'icona della musica italiana contribuisce a rendere l'attesa per il concerto ancora più vibrante, per un evento che, comunque vada, è già destinato a riecheggiare a lungo nell'immaginario collettivo.