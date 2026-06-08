Al Milano Film Fest, Dario Argento, icona del cinema horror, ha espresso preoccupazione per la crisi del settore. Ha evidenziato una mancanza di ispirazione e direzione chiara, fattori che hanno portato il cinema italiano alla decadenza. Argento ha attribuito questa situazione non solo ai creatori, ma anche al pubblico: molti spettatori italianipreferiscono commedie di qualità modesta, disertando le sale e contribuendo al declino. La responsabilità non ricade solo sui giovani registi con limitata esperienza, ma anche su un pubblico che non sostiene il cinema di qualità.

Il Ruolo di Spettatori e Giovani nel Cinema

Argento ha criticato l'uso generico del termine 'giovani', sottolineando che l'età non garantisce innovazione o successo. Ha confrontato il genere horror: vibrante a livello internazionale, ma in Italia è ancora 'serie B', faticando a trovare spazio e pubblico. Questa scarsa considerazione si riflette nella limitata presenza di film italiani agli Oscar e nei festival internazionali, sintomo di una crisi profonda. Il regista ha ricordato censure e tagli subiti in passato, ma ha evidenziato come oggi la situazione sia aggravata da una mancanza di sostegno istituzionale e crisi di idee.

Le Sfide Future e i Nuovi Progetti

Guardando al futuro, Argento ha mostrato interesse per l'intelligenza artificiale, pur percependo una sua intrinseca freddezza e mancanza di calore umano.

Ha poi annunciato un nuovo progetto cinematografico con Isabelle Huppert, ispirato al surrealismo e alla tradizione del cinema messicano degli anni Quaranta.

Chi è Dario Argento

Dario Argento, figura influente, è celebre per capolavori horror come 'Profondo Rosso' e 'Suspiria'. La sua carriera, dagli anni Settanta, è caratterizzata da uno stile visivo distintivo, cura per l'estetica e maestria nella suspense, rendendolo un punto di riferimento per le nuove generazioni.