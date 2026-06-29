Il 29 giugno 2026, Los Angeles ha inaugurato il padiglione del California Science Center dedicato allo Space Shuttle Endeavour. L'evento è rilevante per il suo ruolo nell'esplorazione spaziale americana e per l'esposizione unica: l'Endeavour è il primo shuttle museale in posizione verticale di lancio. Questa apertura, frutto di un lungo progetto, consolida Los Angeles come centro aerospaziale primario degli Stati Uniti.

L'allestimento verticale è stato reso possibile da un complesso intervento ingegneristico. Nel Samuel Oschin Air and Space Center, l'Endeavour è esposto con il razzo esterno e i due booster, riproducendo l'assetto NASA.

Il padiglione, su tre livelli, attende oltre 2 milioni di visitatori all'anno, con un percorso immersivo nelle 25 missioni. L'obiettivo è "lasciare a bocca aperta il pubblico e ispirare le nuove generazioni".

L'Endeavour e la storia spaziale

Attivo tra il 1992 e il 2011, lo Space Shuttle Endeavour ha compiuto 25 missioni, contribuendo alla costruzione della ISS. Dopo la dismissione, è entrato nella collezione del California Science Center. Il suo trasferimento a Los Angeles nel 2012 fu accolto con grande interesse. Con l'allestimento verticale, il museo rafforza il suo ruolo tra i musei spaziali internazionali.

La navetta è osservabile da prospettive inedite grazie a piattaforme a varie altezze, per apprezzarne l'architettura tecnologica.

Il percorso espositivo integra fotografie, simulazioni e oggetti delle missioni, approfondendo ruolo astronauti e sfide tecnologiche. L'iniziativa è stata supportata da istituzioni e privati, inclusa la famiglia Oschin, che dà il nome al nuovo centro.

Il California Science Center

Il California Science Center, nell'Exposition Park di Los Angeles, promuove l'educazione scientifica. Ospita sezioni dedicate a fisica, biologia, tecnologia e scienze della terra, con programmi interattivi per scuole e famiglie. L'Endeavour è una delle acquisizioni più importanti, affiancando altri velivoli storici e mostre aerospaziali.

Il museo è rinomato per l'approccio immersivo e didattico, attraendo milioni di visitatori.

L'arrivo di Endeavour e la nuova esposizione verticale consolidano la reputazione del Science Center come polo di riferimento per la scienza spaziale. Il Samuel Oschin Air and Space Center, con reperti spaziali, completa l'offerta con laboratori e programmi educativi per i giovani.