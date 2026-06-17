È scomparsa all'età di trentacinque anni Daveigh Chase, l'attrice statunitense divenuta celebre per aver interpretato l'inquietante Samara Morgan nel cult horror “The Ring”. La notizia della sua prematura scomparsa, avvenuta martedì 16 giugno, è stata confermata dal compagno, Roy Hernandez. La causa del decesso è stata ricondotta a una meningite e a una grave infezione del sangue, che hanno condotto a serie complicazioni di natura settica.

Una carriera tra horror e animazione

Nata il 24 luglio 1990, Daveigh Chase aveva conquistato la notorietà internazionale già nei primi anni Duemila, distinguendosi per la sua versatilità.

Il 2002 fu un anno cruciale per la sua carriera: da un lato, divenne un'icona del cinema horror grazie all'indimenticabile interpretazione di Samara Morgan in “The Ring”, ruolo che le valse un prestigioso MTV Movie Award come “miglior cattivo”. Dall'altro, prestò la voce alla vivace protagonista Lilo nel celebre film d'animazione Disney “Lilo & Stitch”, ottenendo un Annie Award per la migliore interpretazione vocale in un film d'animazione. La sua filmografia includeva anche partecipazioni a produzioni di rilievo come “Donnie Darko”, la serie “Big Love”, “E.R. - Medici in prima linea”, “Sabrina, vita da strega”, “Beethoven 5” e “Cold Case - Delitti irrisolti”. Aveva inoltre prestato la voce per il doppiaggio inglese del capolavoro d'animazione “La città incantata”.

L'ultimo suo credito ufficiale risale al 2016, con il coinvolgimento nel videogioco “Let It Die”.

Le sfide personali e il supporto del compagno

Dopo gli anni del successo, Daveigh Chase aveva attraversato un periodo segnato da difficoltà personali, inclusi problemi con la giustizia e fasi di fragilità e instabilità. Nelle settimane precedenti la sua scomparsa, il compagno, Roy Hernandez, aveva lanciato una raccolta fondi online con l'obiettivo di fornirle il necessario supporto e assistenza durante la malattia. Hernandez aveva descritto una situazione clinica estremamente critica, esprimendo il desiderio di assicurarle serenità e cure adeguate nelle fasi finali della sua vita. L'attrice era stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles a causa di gravi problemi di malnutrizione, e i medici avevano definito la sua condizione come “critica”, preannunciando un esito infausto.

L'eredità di un talento precoce

Daveigh Chase aveva intrapreso la sua carriera artistica fin da bambina, dimostrando una notevole versatilità che l'aveva portata a spaziare con successo tra il grande e il piccolo schermo. Nonostante le sfide personali affrontate negli ultimi anni, la sua interpretazione di Samara Morgan in “The Ring” rimane scolpita nell'immaginario collettivo, consolidandola come una delle figure più iconiche e riconoscibili del genere horror degli ultimi decenni. Il suo contributo al cinema e all'animazione, seppur breve, ha lasciato un segno indelebile.